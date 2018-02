Vo Veľkej Mači Kuciaka veľmi nepoznali, susedia nič podozrivé nepočuli

Dom, kde našli zastreleného investigatívneho novinára Jána Kuciaka s priateľkou, sídli v tichšej ulici a susedí s ďalšími.

26. feb 2018 o 14:35 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Pred desiatou ráno je v uliciach Veľkej Mače mĺkvo, pred niektorými domami parkujú autá s galantskými značkami. Nič zatiaľ nenasvedčuje tomu, že v obci v galantskom okrese došlo k dvojnásobnej úkladnej vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej.

Niekoľko ľudí vidno blízko potravín. Z ranných správ vedia, čo sa stalo, no na akej ulici Kuciak so snúbenicou bývali, netušia. Odvolávajú sa na to, že dedina je veľká a dvaja mladí ľudia sa tam prisťahovali len nedávno.

Veľká Mača patrí k väčším obciam, má vyše 2 500 obyvateľov. Po hlavnej ceste blízko námestia však prechádza čierne auto s bratislavskou značkou, zabočí do menšej ulice a smeruje do okrajovej časti dediny.

Auto sa pristaví pri policajných páskach, ktoré zabraňujú vstupu do priľahlej Brezovej ulice. Muž za volantom sa strážiacim policajtom predstaví ako operatívec z NAKA a vpúšťajú ho dnu. Pred tretím domom z kraja ulice už stoja viacerí uniformovaní muži.

Kuciak so snúbenicou bývali v menšom bielom dome. Policajti ich tam našli v nedeľu večer zastrelených. Polícia prípad vyšetruje ako dvojnásobnú úkladnú vraždu.

V ich ulici žili zväčša starší ľudia

Pred domami na ulici kolmo k Brezovej, kde žil Kuciak, síce parkujú autá s domácimi značkami, ale na dvoroch aj vnútri je ticho. O necelú polhodinu vychádza von starší muž. Meno povedať nechce, hovorí, že netušil, čo sa v dome stalo, nič podozrivé nevedel ani nepočul. Všetko sa dozvedel v pondelok ráno v správach.

Hoci spred dvora dovidí na dvor Kuciakovho domu, vraví, že ich takmer nepoznal. Prisťahovali sa nedávno, boli tichí, ľudia o nich veľa nevedeli.

Susedia, ktorí bývajú priamo oproti alebo vedľa Kuciakovho domu, sú v zapáskovanej zóne, novinári sa k nim nedostanú.

Na obecnom úrade potvrdili, že Kuciak si prihlásil trvalý pobyt vo Veľkej Mači vlani v lete, jeho partnerka tam mala prechodný pobyt. "Bývali v tichej uličke, kde žili väčšinou starší usporiadaní občania, o žiadnom spore neviem," hovorí starosta obce Štefan Lancz.

Nikto nič nehlásil

Z informácií, ktoré získal starosta od priamych susedov na Brezovej ulici, vnímali novinára s partnerkou ako milých, mladých ľudí, ktorí sa snažili v obci zabývať. "Nikto mi nič neobvyklé neohlásil. Keby ľudia boli počuli niečo podozrivé, isto by to boli nahlásili," hovorí starosta.

Polícia prišla do ich domu potom, čo sa matka nevedela skontaktovať s Martinou, priateľkou Jána Kuciaka. Policajti na mieste činu zistili, že novinára strelili do hrude a jeho priateľku do hlavy.

Policajný prezident Tibor Gašpar povedal, že vražda pravdepodobne súvisela s jeho prácou investigatívneho novinára.