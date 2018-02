Korda o vražde novinára: 90. roky sa neskončili

Ficovi sú novinári ukradnutí, aj tento človek, ktorý zomrel, mu je ukradnutý, vraví v rozhovore pre SME dlhoročný novinár EUGEN KORDA z časopisu .týždeň.

26. feb 2018 o 19:13 Ján Krempaský

Keď ste sa dozvedeli, že zomrel novinár Ján Kuciak, čo vám prvé napadlo?

"Že musím zabrzdiť."

Čo znamená zabrzdiť?

"Išiel som z Rakúska, zabrzdil som a musel som na chvíľku odstaviť auto. Veľmi ma to zobralo. Chvíľu som to predýchaval."

Poznali ste ho?

"Najskôr som si myslel, že ho nepoznám. Potom som si spomenul a povedali mi to aj kolegovia, že chodil do našej mediálnej školy v časopise .týždeň. Určite som s ním prišiel do kontaktu, len som si ho hneď nevedel vybaviť. Poznal som ho, samozrejme, z jeho článkov. Bol to šikovný, pracovitý chalan."

Čo znamená, že zavraždili novinára, pravdepodobne kvôli jeho práci?

"Vo veľkej miere sa venoval kauzám, ako napríklad úniky DPH či Bašternák, ktoré polícia dlhodobo kryje. Nieže vyšetruje, ona ich kryje, takže novinári dostali odkaz, že sa tomu nemajú venovať. Že sa majú báť, že ich kvôli tomu môžu zabiť."

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/405361911&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=true&show_comments=false&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=false

Bolo to hromadné zastrašenie novinárov?

"Samozrejme, že na každého novinára to tak musí zapôsobiť. Niekto to znáša lepšie, niekto horšie. Niekto to hodí za hlavu, iný sa zľakne a povie si, že mu to za to nestojí. Je to úplne prirodzená reakcia. Určite sú novinári zastrašení. Ale či vražda mala niekoho konkrétneho zastrašiť, je iná vec. Možno mala niečo zakryť. Možno mala zastaviť nejaké vyšetrovanie."

Majú teraz novinári dôvod sa báť?

"Určite áno. Keď vám zabijú kolegu kvôli takejto veci, tak sa musíte báť. Od vzniku Slovenskej republiky tu novinári vždy čelili nejakým útokom."

Napriek výhradám voči Smeru a jeho vládam vo verejnosti panuje názor, že predsa už u nás nie sú mečiarovské 90. roky. Znamená táto vražda návrat do 90. rokov alebo sa ešte neskončili?

"Neskončili sa. Boli len chvíľu v takej hibernácii (zimnom spánku - pozn. red.). Niečo sa muselo stať. Netvrdím, že to má na svedomí Robert Fico alebo Robert Kaliňák. Ale majú na svedomí to, že nevyšetrujú, čo by mali. Výsledkom práce policajného prezidenta Tibora Gašpara je, že najvplyvnejšia časť polície slúži najvplyvnejším oligarchom a najmocnejším podvodníkom."

V reakcii na vraždu novinára povedal v pondelok generálny prokurátor Jaromír Čižnár, že keď sa toto deje, tak tu už naozaj máme polomafiánsky štát. Sme mafiánsky štát?

"Sme od jeho vzniku, s krátkymi prestávkami za vlád Mikuláša Dzurindu a Ivety Radičovej (obaja SDKÚ), ktoré sa snažili niečo s mafiánmi robiť. Lenže hrubokrkých teraz nahradili biele goliere, ktoré mafiánov kryjú."

V 90. rokoch ste tiež zažili zastrašovanie, ako novinár televízie Nova. Dokonca vám zdemolovali auto. Ako ste to vtedy prežívali?

"Sebecky. Znamená to, že som s tým nechcel skončiť. Najhoršie bolo, že sa mi vyhrážali, že mi zabijú syna. Keď mi rozbili auto, tak manželka musela syna voziť do školy električkou. Asi po dvoch dňoch mi povedala, že nejakí ľudia ju stále sledujú. Robili to tak, aby to zistila. Aby sa bála. Na tretí deň sa vrátila skôr domov a rozplakala sa, že ten muž, ktorý ju sledoval k nej v električke pristúpil a povedal jej nech zmiznú, lebo zabijú jej syna. Tak sme sa presťahovali do Prahy."

Nevytýkala vám problémy, ktoré ste ako rodina mali?

"Vtedy mi to nevytýkala. Bála sa. Riešil som to tým, že som ich odsťahoval do Prahy. Nejaký čas ich tam chránili. Dostali skrytú ochranu. Ja som zostal tu a nejako som to podceňoval alebo som si nepripúšťal, že sa mi niečo môže stať. Ale mal som aj strach."

O život?

"Bál som sa, že ma stlčú. Nikdy mi nenapadlo, že ma zabijú. Nerobil som také veci, kvôli ktorým sa zabíjalo. Od chvíle, ako som zverejnil nahrávky z môjho sledovania a odniesol ich na americkú ambasádu, tak som vedel, že mi nič nespravia. Bolo to po tom, ako mi rozmlátili auto. Bol som si istý, že to si netrúfnu."

Malo toto zastrašovanie vplyv na vašu prácu, že ste si povedali, že musíte ubrať plyn?

"Nie, naopak. Naštartovalo ma to, a just."

Aký vplyv bude mať vražda Jána Kuciaka na investigatívu na Slovensku?

"Neviem, či sa preto utlmí jej aktivita. Investigatívnych novinárov je strašne málo. Z rôznych dôvodov. Jeden z nich je ekonomický. Najvplyvnejšie noviny ako SME a Denník N a Trend na to nemajú zdroje a ľudí. Aktuality.sk, z ktorých bol tento novinár, to robili celkom dobre. Televízie, ktoré sú dosť dôležité, v tomto smere nerobia vôbec nič."

Ako by novinári mali reagovať na túto vraždu?

"Reakcia sa už objavila, že sa nemáme báť. Odsúdili to šéfredaktori najdôležitejších médií. Politici by mali prijať nejaké opatrenia."

Ktorí a čo?

"Tí, ktorí majú vplyv, čiže vládni politici. Kaliňák by mal okamžite odísť."

Prečo Kaliňák?

"Lebo to dostal do tohto stavu. Vymenoval policajného prezidenta, ktorý je švagrom šéfa bezpečnostnej služby, ktorá je podozrivá z rôznych podvodov. Tak ako to môže vyšetrovať polícia pod vedením Tibor Gašpara. Mala by sa zmeniť prokuratúra z monokratickej na normálnu."

Je táto vražda akýmsi prepleskom aj pre Fica, ktorý novinárov neraz častoval nevyberanými prívlastkami, ako napríklad prostitútky?

"Pre premiéra to nie je žiaden preplesk. Má jedinú obavu, čo bude s ním. Aký to bude mať vplyv. Budú sa to snažiť mediálne zvládnuť. Vypísali obrovskú odmenu. Budú sa biť do pŕs, ako nás novinárov majú radi. Policajný prezident sa možno namiesto falošného smútiaceho pohľadu zmôže aj na nejaké slzy na tlačovke. Ale oni sa nezmenia. Ficovi sme ukradnutí. Jemu je aj tento človek ukradnutý. Neverím, že cíti úprimnú ľútosť."