Čižnár o vražde novinára: Ak sa preukáže motív, rozpútam peklo

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár hovorí, že Kuciaka so snúbenicou zavraždili už vo štvrtok.

26. feb 2018 o 16:42 Peter Kapitán

BRATISLAVA. "Je to nonsens, niečo také som za 30 rokov svojej praxe nezažil," vyhlásil generálny prokurátor Jaromír Čižnár na krátkom brífingu po stretnutí ohľadom vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Povedal, že ak sa potvrdí predpokladaný súvis dvojnásobnej úkladnej vraždy s Kuciakovou prácou, prokuratúra vyvinie extrémne úsilie na to, aby sa čím skôr vražda objasnila. „Garantujem, že rozpútam peklo, ak sa potvrdí, že skutok bol spáchaný v súvislosti prácou Jána Kuciaka,“ povedal Čižnár.

K vražde došlo zrejme vo štvrtok

Na brífingu ďalej prezradil, že lekár, ktorý bol privolaný na miesto činu predbežne povedal, že k dvojnásobnej vražde zrejme došlo ešte vo štvrtok.

Na mieste údajne policajti našli aj veci, z ktorých by sa teoreticky dali zozbierať biologické stopy páchateľov.

„Pri vyšetrovaní sa budeme samozrejme zaoberať aj tým, čomu sa novinár venoval, s akými ľuďmi bol v kontakte. Teraz budeme detailne analyzovať to, na čom pracoval a aký ďalší článok mal pripravený,“ hovoril Čižnár.

Ku Kočnerovi

Vrátil sa taktiež k trestnému oznámeniu, ktoré Kuciak na Generálnej prokuratúre podal ešte začiatkom septembra v súvislosti s telefonickými vyhrážkami, ktoré mu adresoval podnikateľ z takzvaných mafiánskych zoznamov Marián Kočner.

Vyšetrovateľ však napokon vec uzavrel s tým, že nešlo ani len o priestupok.

„Trestné oznámenie bolo 14. septembra postúpené Krajskej prokuratúre v Bratislave. Budeme skúmať postup polície, do konca týždňa by sme mali vedieť, či to bolo správne alebo nebolo,“ povedal Čižnár.

„Pokiaľ by sa písali aj úplne lži, nie je to dôvod na to, aby sa tu vraždilo. To už tu naozaj máme polomafiánsky štát, keď sa tu toto deje, keď sa tu strieľajú novinári? Lebo keď sa to potvrdí, asi to už naznačuje niečo, čo treba ale veľmi rýchlo uťať,“ uzavrel generálny prokurátor svoj brífing.