Chceme aby bolo Slovensko silnejšie ako mafia, vyhlásil poslanec hnutia Sme rodina

Krajniak odporučil preveriť, kam Kuciak posielal otázky cez infozákon.

27. feb 2018 o 12:49 TASR

BRATISLAVA. Každý policajt, prokurátor, sudca a politik, ktorý bude konať vo verejnom záujme pri objasňovaní káuz, na ktorých pracoval zavraždený novinár Ján Kuciak, bude mať plnú podporu opozičného hnutia Sme rodina. Na utorkovej tlačovej konferencii to vyhlásil podpredseda Sme rodina a poslanec NR SR Milan Krajniak.

"Našou spoločnou prioritou musí byť vyriešenie tejto mimoriadnej situácie. Preto podávam ruku každému politikovi vládnej koalície, ktorý má úprimný záujem objasniť prípady, v ktorých sa skrýva objednávateľ vraždy. Tu sa nikto nemôže hrať na vlastnom piesočku. Viem, že v koalícii sú politici, ktorí to chcú objasniť a týchto ľudí treba podporiť," apeloval Krajniak.

Štát verzus mafia

Opozičný poslanec je presvedčený, že objednávateľ vraždy musí zistiť, že urobil najväčšiu chybu v živote. "Musí zistiť, že jeho problémy sa len začali. Štát je silnejší ako akákoľvek mafia, ak chce byť silnejší. Chceme, aby bola SR silnejšia ako mafia? Za Sme rodina odpovedám áno. Ak ale má byť štát silnejší, musí si vedieť zjednať rešpekt," povedal.

Prečítajte si tiež: Kuciak robil na prepojeniach talianskej mafie s politikmi

Krajniak preto navrhol postup. "Orgány činné v trestnom konaní vynaložia všetky sily a prostriedky nielen na odhalenie páchateľa, ale budú trvať aj na objasnení všetkých prípadov, na ktorých Ján Kuciak pracoval. Žiaden z týchto prípadov nesmie byť zabudnutý ani obídený, každá kauza sa musí stať absolútnou prioritou," konštatoval.

Vyzval preto všetkých ľudí, ktorí konajú vo verejnom záujme, aby konali s vedomím, že ide o mimoriadnu situáciu. Odporučil tiež preveriť si, na aké orgány Kuciak za posledné tri mesiace posielal otázky cez infozákon.

Na margo talianskej stopy v prípade poznamenal, že by si preveril, či talianske orgány nepožiadali Slovensko v posledných mesiacoch o súčinnosť.

"Ak by to tak bolo, išiel by som po tej stope, či sa to preverovalo, alebo nie. Som presvedčený, že generálny prokurátor Jaromír Čižnár chápe vážnosť situácie," odkázal.

Spojenie s talianskou mafiou

V súvislosti s údajným prepojením talianskej mafie a slovenských politikov, o ktorých Kuciak pripravoval článok, Krajniak povedal, že vyvodzovanie politickej zodpovednosti treba urobiť. "Ale najdôležitejšie je, aby svoju prácu robili orgány činné v trestnom konaní," dodal.

Prečítajte si tiež: Podcenili sme Troškovú, troška sa nám to vymklo spod kontroly

Ján Kuciak sa v posledných mesiacoch zaoberal aj pôsobením ľudí blízkych talianskej mafii 'Ndrangheta na Slovensku a ich vzťahmi z minulosti s hlavnou štátnou radkyňou premiéra Roberta Fica Máriou Troškovou.

'Ndrangheta je najmocnejšou mafiánskou skupinou v Taliansku. Policajný európsky úrad Europol skupinu priradil k najbohatším a najmocnejším zločineckým organizáciám na celom svete vôbec.

V súvislosti s vraždou hovoril v pondelok (26.2.) policajný prezident Tibor Gašpar, že mohla súvisieť s jeho prácou. V televízii TA3 povedal, že na mieste činu sa našli nevystrelené náboje.