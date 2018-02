Prieskum AKO: Voľby by vyhral Smer pred SaS a OĽaNO

Prieskum uskutočnila agentúra AKO na vzorke tisíc ľudí.

27. feb 2018 o 14:27 TASR

BRATISLAVA. Parlamentné voľby by vo februári vyhral Smer so ziskom 24,7 percenta hlasov.

V Národnej rad by tak obsadili 40 mandátov. Do parlamentu by sa spolu dostalo osem strán. Druhá by bola SaS (16,2 percenta, 26 mandátov) a tretie OĽaNO (10,2 percenta, 17 mandátov).

Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý robila agentúra AKO 21. až 26. februára na vzorke 1000 ľudí.

V prieskume ďalej nasleduje SNS so ziskom 9,9 percenta a hnutie Sme rodina, ktoré by volilo 9,6 percenta opýtaných. Obe strany by získali po 16 poslaneckých kresiel. Ďalšou stranou v parlamente by bola ĽSNS s podporou 8,2 percenta respondentov a 13 mandátmi, KDH so ziskom 7,7 percenta a 12 mandátmi. Poslednou stranou, ktorá by sa dostala do parlamentu, je Most-Híd.

Ten by volilo 6,3 percenta opýtaných, čo by znamenalo desať poslaneckých kresiel. Mimo parlamentu by opäť skončila SMK, ktorú by volilo 3,4 percenta opýtaných.

V prieskume sa objavujú aj strany Progresívne Slovensko a SPOLU - občianska demokracia, ktoré získali po 1,6 percenta. Ostatné strany v prieskume nezískali ani jedno percento.

Voliť by podľa prieskumu išlo 72,9 percenta respondentov, 11,1 percenta opýtaných by voliť určite nešlo. Agentúra sa pri prieskume pýtala, koho by respondenti išli voliť. Agentúra čítala ľuďom politické strany v náhodnom poradí.