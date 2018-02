Nicholsonová: Ak by som bola novinárkou teraz, neviem, či by som mala odvahu rýpať sa v špinavostiach

Podpredsedníčka parlamentu LUCIA ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ z SaS hovorí, že v minulosti sa aj s bývalým manželom Tomom Nicholsonom stretli s vyhrážkami.

27. feb 2018 o 22:02 Lucia Krbatová

Čo vám prvé napadlo, keď ste sa dozvedeli o vražde Jána Kuciaka a jeho partnerky? Vnímali ste to aj cez vašu minulosť novinárky?

"Veľmi ma to zasiahlo. Som bývalá novinárka a tiež som sa radila k tým investigatívnejším. Zasiahlo ma to aj preto, lebo Tom Nicholson, ktorý je otec mojich dvoch detí a napriek tomu, že spolu nežijeme, výborne si rozumieme, je tiež investigatívny novinár. Hovorila som s ním o tom včera (pondelok - pozn. red.). Keď som prišla na to, že je za tým zrejme vec, o ktorej mi Tom rozprával asi tri roky a predstavila som si, že sa to mohlo stať jemu, nebolo mi všetko jedno. On išiel po tých Talianoch. Vnímala som to aj ako občan tejto krajiny. Je to niečo, čo sme tu doteraz nemali."

Prečítajte si tiež: Kuciak robil na prepojeniach talianskej mafie s politikmi

Čelili ste ako novinárka nejakým anonymným či otvoreným vyhrážkam?

"Áno. Obaja s Tomom sme sa s tým stretli, lebo sme pokrývali kauzu ilegálneho obchodovania so zbraňami. Bolo tu niekoľko slovenských podnikateľov, ktorí vo veľkom vyvážali zbrane z bývalých muničných skladov, často do embargovaných krajín. Dostávali sme vyhrážky, či sa nebojíme, že nám vybuchne auto alebo či máme radi svoje dieťa. A viete, čo je zvláštne? Ani vtedy mi nenapadlo ísť na políciu. Bola tam nedôvera, že ak to oznámime, unikne to."

Považovali ste v tom čase vyhrážky za reálne? Obávali ste sa o bezpečnosť rodiny?

"Najvážnejšie bolo, keď Tom priniesol domov Gorilu. Uvedomovali sme si, že kým to nie je vonku, sme najzraniteľnejší. Raz napríklad dostal esemesku, že v noci sa chystá do jeho domu nejaká razia. Boli dni, keď prišiel s tým, kam uložíme nášho syna z postieľky pod oknom, rozmýšľali sme, že ho dáme do skrine. Vtedy som sa naozaj bála. Časť materiálov preniesol Tom do bytu mojej babky a potom sme mali strach, že sme ohrozili aj ďalších ľudí v rodine.

Ak by som bola novinárkou teraz, mám svoje tri deti a stane sa situácia ako s Jankom a s jeho priateľkou, neviem, či by som ešte niekedy našla odvahu rýpať sa v tých špinavostiach. Klobúk dolu pred všetkými, čo sa nevzdajú a pôjdu po tom tvrdo. Lebo neverím, že polícia pôjde tvrdo."

Prečo máte pochybnosti?

"Pokiaľ ide o kalábrijskú stopu, ukazuje sa, že zlyhala polícia. Ona už mala rozrobených bratov Vadalovcov, bol tam návrh na obžalobu a zo dňa na deň to zastavili. To tiež neumocňuje v občanoch a v novinároch nejakú dôveru v políciu, skôr naopak. Ak máte nejaké zistenia a idete za nimi, riskujete, že informácie uniknú k tým, ku ktorým by nemali. Nehovoriac o tom, že keby si súdy, prokuratúra a polícia robili svoju robotu poriadne, vy by ste sa nemuseli špárať v takých špinách. Je to celé šialené."

“ Bolo úplné zrejmé, že Čižnárovi aj Gašparovi je to veľmi nepríjemné. Ale považujem za drzosť, keď jeden rozpráva, ako tu teraz rozpúta peklo a druhý zasa vyzýva k spolupráci s políciou. To je výsmech do tváre. „ Lucia Ďuriš Nicholsonová, poslankyňa za SaS a bývalá novinárka

Zohráva pri tom rolu aj to, že v talianskej stope sa spomína aj Mária Trošková, ktorá pracuje na Úrade vlády a objavuje sa po boku premiéra?

"Nechcem riešiť stopy na Talianov, ale Tom si je istý, že sú za tým Kalábrijci. Ak je to tak, prepojenia idú až na premiéra. Na Úrade vlády má nanominovanú Troškovú, ktorá s nimi podnikala. Ak chce Čižnár (generálny prokurátor Jaromír Čižnár - pozn. red) rozpútať peklo, a Gašpar (policajný prezident Tibor Gašpar - pozn. red) chce neviem ako investigovať, pýtam sa, pokiaľ ich oni pustia? Už raz mohli Talianov odstíhať, ale zastavili to v roku 2015. Je to jedna z vážnych stôp, ktorá by mala byť riadne vyšetrená. Včera som hovorila so svojím poradcom, bývalým vyšetrovateľom Pavlom Milanom, či neexistuje nejaký medzinárodný tribunál vyšetrovateľov. Ale nikto nemôže zasahovať do našej jurisdikcie."

Ako ste teda vnímali vystúpenie policajného prezidenta či generálneho prokurátora?

"Bolo úplné zrejmé, že Čižnárovi aj Gašparovi je to veľmi nepríjemné. Ale považujem za drzosť, keď jeden rozpráva, ako tu teraz rozpúta peklo a druhý zasa vyzýva k spolupráci s políciou. To je výsmech do tváre. Mám kopec priateľov novinárov a myslela som na to, akí sú zraniteľní. Ján Kuciak sa snažil o ochranu, keď podával trestné oznámenia na podnikateľa a 44 dní sa s tým nič nerobilo. Ak by vás policajné autority nevnímali ako škodnú, či protislovenské živly, museli by sa k tomu postaviť úplne inak."

Vy ste sa ako novinárka stretli so zosmiešňovaním alebo inými verbálnymi útokmi od politikov, aké sú v posledných rokoch časté od Smeru?

"Áno, ale boli to Mečiarove roky. On sa správal veľmi vulgárne a primitívne k novinárom. Tiež ich veľmi dehonestoval, ale nikto to nebral tak smrteľne vážne ako Fica."

Prečítajte si tiež: Korda o vražde novinára: Deväťdesiate roky sa neskončili

Prečo?

„Mečiar bol celý neotesaný, od neho sme to akoby očakávali. Vtedy bola aj iná situácia, my novinári sme držali v šíku. Za Dzurindovej vlády boli vzťahy veľmi korektné. Aj keď v jeho druhej vláde vyplávali na povrch kauzy ako vláčiky, vedel byť veľmi nepríjemný. Ale je rozdiel v tom, keď je respondent nepríjemný, lebo mu kladiete nepríjemné otázky, a keď niekto o vás opakovane hovorí, že ste špinavé protislovenské prostitútky. Čo robí Fico a Kaliňák, je burcovanie vykalkulovanej nenávisti k novinárom len preto, aby podlomili ich dôveru v očiach verejnosti.“

Budete opäť vyvíjať tlak, aby odstúpil minister vnútra Kaliňák?

„Ideme zbierať podpisy pod petíciu za odvolanie Kaliňáka, vyzveme ho, aby odstúpil. Ale to už bolo toľkokrát povedané, neočakávam, že to urobí. Jedna časť frustrácie pramení z toho, že pokiaľ tam bude tento človek, nikto nemôže uveriť tomu, že to bude objektívne vyšetrené. Myslím, že toto im dosť výrazne skomplikovalo situáciu, lebo Kaliňák povstal z popola po kauze Bašternák a teraz všetky nitky vedú k tomu, že polícia pod ním zlyhala."