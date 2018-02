Polícia ju preveruje kvôli vražde Kuciaka. ´Ndrangheta je jednou z najvplyvnejších mafií na svete

Je to jediná mafia na svete, ktorá má zastúpenie na všetkých piatich kontinentoch.

27. feb 2018 o 19:31 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Človek sa buď do nej narodí alebo sa stane jej členom po krste, ktorý je akýmsi vstupným rituálom. Ak raz niekto do nej vstúpi, už nevystúpi, členom je až do smrti. O živote a smrti jej jednotlivých členov rozhoduje šéf niekoľkých mafiánskych rodín. Aby sa posilnila jej súdržnosť a nikto nič polícii neprezradil, členovia jednotlivých rodín sa berú navzájom medzi sebou.

´Ndrangheta, ktorú polícia preveruje v súvislosti s vraždou investigatívneho novinára Jána Kuciaka z portálu Aktuality.sk, je jedna z najmocnejších a najbohatších mafií na svete. Je jedinou organizovanou zločineckou skupinou, ktorá má zastúpenie na všetkých piatich obývaných kontinentoch.

Svoje korene má v juhotalianskej provincii Kalábria, kde je aj najsilnejšia. Jej názov pochádza z gréčtiny, ktorá sa preniesla do kalábrijských nárečí a dal by sa voľne preložiť ako statočný muž s charakterom gavaliera. Prvopočiatky ´Ndranghety siahajú do 19. storočia.

Medzi jej hlavné činnosti patrí ilegálny obchod s drogami, odpadom a zbraňami, účasť vo verejných obstarávaniach, kupovanie voličských hlasov, hazard či prostitúcia.

Vďaka týmto činnostiam dosiahla podľa údajov talianskej agentúry pre prieskum verejnej mienky a trhu Demoskopiko z roku 2013 celosvetový obrat 53 miliárd eur, čo sa rovná 3,5 percentám HDP Talianska.

Okrem Talianska má kalabrijská mafia silnú pozíciu v Nemecku, Kanade a v Austrálii.

Takmer 300 obetí

Smrť Kuciaka, v súvislosti s ktorou sa spomína ´Ndrangheta, nie je pre túto mafiánsku skupinu ojedinelým prípadom. Kalabrijská zločinecká skupina mala podľa talianského denníka La Repubblica do roku 2013 na svedomí 291 obetí. Boli medzi nimi všetky sociálne skupiny od robotníkov až po podnikateľov a politikov. Medzi obeťami je aj niekoľko detí, zvyčajne prišli o život omylom, napríklad pri prestrelke.

V zozname, ktorý zverejnil taliansky denník, nie je žiaden novinár, len jeden taliansky fotograf Adolfo Cartisano. ´Ndrangheta ho uniesla v roku 1993 a o desať rokov neskôr ho našli mŕtveho.

291 obetí má podľa talianskeho denníka La Repubblica na svedomí ´Ndrangheta v období od roku 2013.

Páchanie trestnej činnosti vrátane popráv nepohodlných osôb má v kalábrijskej mafii na starosti osoba, ktorá sa volá zločinec (Crimine).

Účtovník (Contabile) dohliada na ekonomiku a financie a nad nimi je šéf (Capo) miestnej skupiny. Tá sa skladá z niekoľkých mafiánskych rodín.

Jednotlivé miestne časti ´Ndranghety sú od seba nezávislé. V 70. a 80. rokoch medzi sebou viedli aj vojny. Niekedy sa skončili až vtedy, keď sa mafiánske rodiny spojili sobášom detí ich šéfov.

V súčasnosti je nad všetkými lokálnymi skupinami mafie riadiaci orgán, ktorý sa volá zločin (rovnako Crimine) alebo provincia. Na jej čele je šéf (Capo Crimine). Jeden z posledne známych Domenico Oppedisano padol do rúk polície pri akcii v roku 2010.

Sprenevera eurofondov a kupovanie hlasov

Najvýnosnejším biznisom ´Ndranghety je pašovanie drog. Kalábrijská mafia kontroluje hlavne trasy, ktorými narkotiká putujú z Južnej Ameriky, najmä z Kolumbie do Európy. Z pašovania drog mala v roku 2013 podľa agentúry Demoskopiko celosvetový obrat presahujúci 24 miliárd eur.

Jednou z výnosných činností ´Ndranghety sú aj eurofondy. Verejnými zákazkami a subdodávkami pri nich sa kalabrijská mafia podľa Francesca Forgioneho, niekdajšieho šéfa talianskeho parlamentného výboru boja proti mafii, začala zaoberať už v 70. rokoch minulého storočia. Aktívna bola hlavne v stavebníctve, pri budovaní diaľníc či v doprave.

Len vďaka sprenevere peňazí pri verejných zákazkach financovaných zo štátneho rozpočtu alebo z eurofondov získala 2,4 miliardy eur. Jej podvodmi v tejto oblasti je podľa Forgioneho najviac postihnutá Kalábria, ale aj severné Taliansko. Z vydierania počas tendrov a úžery získala podľa agentúry Demoskopiko ďalších 2,9 miliardy eur.

Komerčný úspech pri verejných zákazkach by nemohla mať, keby nebola dobre napojená na politickú scénu v Taliansku.

´Ndrangheta nie je podľa talianskeho denníka Corriere della Sera orientovaná ani na ľavicu, ani na pravicu. Snaží sa spolupracovať so všetkými stranami, ktoré sú pri moci. Jej špecialitou je kupovanie hlasov pred voľbami. Napríklad v roku 2012 v Miláne zadržali regionálneho politika Domenica Zambettiho, ktorý si od ´Ndranghety kúpil štyritisíc hlasov po 50 eur.