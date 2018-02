Fico s Kaliňákom neodstúpia, výzvy považujú za politické hry opozície

Premiér v utorok hájil svojich podriadených na Úrade vlády, opozíciu obviňuje z politizácie vraždy novinára a jeho snúbenice.

27. feb 2018 o 18:39 Peter Kapitán

BRATISLAVA. Milión eur v hotovosti priniesol premiér Robert Fico zo Smeru v utorok na tlačovú konferenciu na Úrade vlády.

Sľúbil ho človeku, ktorý významne pomôže pri pátraní po ľuďoch zodpovedných za vraždu investigatívneho novinára Jána Kuciaka z portálu aktuality.sk a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Prečítajte si tiež: Kuciak robil na prepojeniach talianskej mafie s politikmi

Telá dvoch mladých ľudí polícia našla v nedeľu v noci, vo vyšetrovaní však zatiaľ nepokročila. Vyšetrovatelia zaistili množstvo dôkazov, momentálne sa čaká na analýzu zadržaných notebookov či mobilných telefónov obetí.

Polícia pracuje s viacerými verziami, povedal na tlačovke policajný prezident Tibor Gašpar.

Denník SME poukázal na jednu z posledných tém, ktorým sa Kuciak venoval. Pred svojou smrťou sa novinár zaoberal vzťahom ľudí spájaných s talianskou mafiou ´Ndrangheta s premiérovou poradkyňou Máriou Troškovou či šéfom krízového manažmentu a bezpečnosti štátu na Úrade vlády Viliamom Jasaňom, ktorý je bývalým poslancom za Smer.

Svojich ľudí bránil

Polícia sa podľa Gašpara venuje aj verzii súvisiacej s talianskou mafiou a taktiež so všetkými osobami, ktoré prichádzajú do úvahy. Ide o talianskeho podnikateľa Antonina Vadalu, ktorý pôsobí na Slovensku a spája sa s touto skupinou, ale aj ďalšieho muža, Diega Rodu.

Oboch mužov už v minulosti polícia preverovala, na Rodu podali vyšetrovatelia aj návrh na obžalobu za korupčnú činnosť. Spájanie prípadu s Troškovou či Jasaňom však premiér odmietol.

„Spájate nevinných ľudí s dvojnásobnou vraždou, to je už cez čiaru,“ povedal Fico. Na otázky v súvislosti s Jasaňom premiér odpovedal, že prešiel bezpečnostnou previerkou PT, teda prísne tajné, čo spĺňa aj nároky NATO.

“ Je to na zvážení každého jednotlivého politika, čo považuje za okolnosti, kedy by mal odstúpiť. Na Slovensku je tá latka niekde úplne inde ako v zahraničí. „ Gábor Gál, Most - Híd

Denníku SME sa s Jasaňom skontaktovať nepodarilo, počas celého dňa bol údajne mimo úradu. Na otázky zaslané mailom nereagovala ani Mária Trošková, policajný prezident však sľúbil, že ju polícia v prípade dvojnásobnej vraždy vypočuje.

Zverejnené tvrdenia o prepojení Troškovej s talianskymi podnikateľmi Fico považuje za staré a všeobecne známe. Týždenník Plus 7 dní o nich písal ešte v septembri 2016. Bližšie informácie o tom, čo Trošková na Úrade vlády robí alebo či ju preverovala SIS, neprezradil.

Vyšetrovanie neovplyvní

Ešte v pondelok na obed sa Fico v súvislosti s vraždou Kuciaka a jeho snúbenice stretol s generálnym prokurátorom Jaromírom Čižnárom, policajným prezidentom, šéfom SIS Antonom Šafárikom a ministrom vnútra Robertom Kaliňákom zo Smeru.

Zástupcovia opozície v utorok na tlačovej konferencii vyhlásili, že neveria, že prípad, ktorý môže súvisieť s členmi Smeru a ich blízkymi spolupracovníkmi, bude dôkladne a spravodlivo vyšetrený. Čižnár však akékoľvek ovplyvňovanie zo strany premiéra odmieta.

Prečítajte si tiež: Podcenili sme Troškovú, troška sa nám to vymklo spod kontroly

„O krátke stretnutie požiadal predseda vlády vzhľadom na závažnosť prípadu. Orgány činné v trestnom konaní požiadal, aby bola veci maximálne venovaná pozornosť,“ povedal pre SME Čižnár.

Tvrdí, že krátko potom premiér aj minister vnútra rokovanie opustili a konkrétne úkony pri vyšetrovaní prerokúvali len za účasti orgánov činných v trestnom konaní. „Je logické, že pri tejto časti už prítomnosť akéhokoľvek politika nebola žiaduca,“ hovorí Čižnár.

Premiér by do vyšetrovania nemal nijako zasahovať aj podľa podpredsedu SNS Jaroslava Pašku a šéfa poslaneckého klubu Mosta – Hídu Gábora Gála. Obaja hovoria, že premiér sa na stretnutí zúčastnil len preto, aby zdôraznil dôležitosť celého prípadu.

„Ak by sme znedôveryhodnili vedenie polície a ministerstva vnútra, ničomu by sme nepomohli,“ odpovedal Paška na otázku či verí, že sa prípad vyšetrí poriadne. Problém by mohol nastať jedine v prípade, ak by sa vyšetrovanie príliš naťahovalo, alebo by vyšlo najavo jeho ovplyvňovanie.

Politická zodpovednosť

Od výsledkov vyšetrovania bude závisieť aj to, či premiér vyvodí politickú zodpovednosť. Na otázku SME, či neplánuje v súvislosti s vraždou odstúpiť, v utorok neodpovedal, na rovnakú otázku nereagoval ani Kaliňák.

„Je to na zvážení každého jednotlivého politika, čo považuje za okolnosti, kedy by mal odstúpiť. Na Slovensku je tá latka niekde úplne inde ako v zahraničí,“ hovorí o možnom odstúpení ministra vnútra či premiéra Gál.

Na vzdanie sa funkcie vyzvalo Fica aj Kaliňáka taktiež mimoparlamentné KDH. Strana tvrdí, že už pri súčasných informáciách je vyvodenie politickej zodpovednosti nevyhnutné.

„Politická kultúra je jedna vec, efektívne vyšetrovanie druhá,“ hovorí Paška. Myslí si, že ak by aj nastúpila nová vláda, vyšetreniu dvojnásobnej vraždy by to nijako nepomohlo.