Generálny prokurátor zakázal podávať citlivé informácie o vražde novinára

Jaromír Čižnár chce zabrániť sťaženiu vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka a jeho priateľky.

28. feb 2018 o 11:22 TASR

BRATISLAVA. Generálny prokurátor Slovenskej republiky Jaromír Čižnár vyhlasuje a zaručuje, že ani jeden z politikov nemá konkrétne informácie o trestnej veci z prostredia prokuratúry.

Uviedol na margo vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky.

Prečítajte si tiež: Valček: S Jánom Kuciakom sme sa k mafii dostali cez Troškovú

"So špeciálnym prokurátorom bolo dohodnuté a bolo mu generálnym prokurátorom uložené, aby vzhľadom na citlivosť prípadu a absolútne zamedzenie úniku informácií, ktoré by mohli sťažiť vyšetrovanie, neinformoval verejnosť a politikov už vôbec nie, a to až do doby, pokiaľ zverejnenie informácií bude možné bez negatívnych následkov na vyšetrovanie," uvádza sa v Čižnárovom stanovisku.

Ako na tlačovej besede v pondelok vyhlásil generálny prokurátor, tomuto prípadu venuje mimoriadnu pozornosť.

Absolútnou prioritou je podľa jeho slov objasnenie skutku, zistenie a potrestanie páchateľov, a preto akékoľvek informovanie považuje za kontraproduktívne.