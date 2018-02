Most požaduje od Fica, aby podozrivým s kontaktmi na mafiu pozastavil funkcie

Strana tvrdí, že ide o zásadnú požiadavku.

28. feb 2018 o 12:10 SITA

BRATISLAVA. Most-Híd požaduje, aby premiér Robert Fico pozastavil výkon funkcie tým osobám, ktoré sú podozrivé kontaktmi s talianskou mafiou pôsobiacou na Slovensku.

Má ísť predovšetkým o bývalého poslanca Národnej rady za Smer Viliama Jasaňa, ktorý je dnes šéfom krízového manažmentu a bezpečnosti štátu na Úrade vlády. „Pre Most je do zásadná požiadavka,“ povedal agentúre SITA zdroj z prostredia Most.



Fico v utorok odmietol bližšiu previazanosť Viliama Jasaňa, ktorý je v Bezpečnostnej rade, na talianskych podnikateľov z Kalábrie. Podotkol, že Jasaň má bezpečnostnú previerku na prísne tajné.

K svojej asistentke Márii Troškovej, ktorá sa v článkoch takisto spomína, sa bližšie nevyjadril. Gašpar pritom na Rádiu Expres priznal, že ju budú vypočúvať. Podľa premiéra pracujú aj s inými hypotézami ako len s talianskou mafiou.