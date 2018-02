Náboje na mieste vraždy Kuciaka neboli podľa jeho šéfa odkazom mafie

Vrah mohol mať podľa Petra Bárdyho problém s dobíjaním pištole.

28. feb 2018 o 12:59 TASR

BRATISLAVA. Nevystrelené náboje a nábojnice, ktoré polícia našla na mieste činu vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky, neboli žiadnym odkazom mafie.

Najpravdepodobnejšie tam boli preto, lebo vrah mal problém s dobíjaním pištole a náboje mu vypadávali.

V rozhovore pre Mladú frontu Dnes to povedal šéfredaktor portálu Aktuality.sk a Kuciakov šéf Peter Bárdy, ktorý sa odvolal na informácie od polície.

Prečítajte si tiež: Vadala má blízko k vyšetrovateľom, podnikal so synom okresného prokurátora

"Nebol to odkaz v zmysle 'zabijeme ďalších'," povedal. Napriek tomu si šéfredaktor spája smrť novinára s talianskou mafiou.

"V kontexte toho, čomu sa teraz venoval, tak mi to príde najpravdepodobnejšie. Hovorím to ale opatrne, nechcem na nikoho ukazovať prstom a hovoriť, že je vrah. Možno si Taliani mohli myslieť, že Jano zistil niečo, čo ich mohlo ohroziť. Nič také ale nie je," uviedol Bárdy.

Sám šéfredaktor videl Kuciaka naposledy minulý týždeň v stredu (21.2.), kedy mu priniesol texty o talianskej mafii.

"Hovoril som mu, čo s tým, nech to dá dokopy, všetko verifikuje a pôjde to von. Plánovali sme, že by sme túto tému vydávali celý týždeň a tento text mal byť hlavným príbehom. Ale presný harmonogram sme nemali," dodal Bárdy.