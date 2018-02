Po Maďaričovom odchode sú v koalícii napätí. Čaká sa na Žitňanskú

Otázny pre stabilitu vlády bude podľa poslanca Smeru postoj ministerky spravodlivosti za Most-Híd Lucie Žitňanskej.

28. feb 2018 o 19:05 Lucia Krbatová

video //www.sme.sk/vp/36496/

BRATISLAVA. Po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej odstúpil prvý minister. Marek Madarič zo Smeru oznámil, že abdikuje na post ministra kultúry a v parlamente bude pôsobiť ako člen Smeru, ale aj ako autonómny poslanec. Ďalšie prípadné odchody členov vlády, ktoré by smerovali k jej pádu, zatiaľ premiér Robert Fico zo Smeru oddialil.

Niektorí členovia koalície však napriek tomu hovoria, že situácia vo vláde nemusí byť dlhodobo udržateľná.

"Pre každú vládu v krajine, kde je demokracia, je vražda novinára pre jeho prácu obrovský problém a musí na to reflektovať a vyvodiť zodpovednosť," hovorí šéf klubu Mosta-Hídu Gábor Gál. Maďaričovo odstúpenie označil za pozdvihnutie "latky vyššie". Zatiaľ ho nevníma ako začiatok konca vlády, no upozornil na jeho slová, že bude autonómnym poslancom.

Prečítajte si tiež: Sulík hovorí o začiatku rozpadu vlády. Reakcie na Maďaričovu demisiu

V kuloároch sa hovorí, že demisiu pre kauzu vraždy Jána Kuciaka zvažuje aj ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská z Mosta-Hídu. Strana v stredu poobede vyzvala Fica, aby podozrivým pracovníkom s kontaktmi na taliansku mafiu pozastavil výkon funkcie.

Svoju požiadavku označil Most za zásadnú a aj Žitňanská sa vyjadrila, že je neprijateľné, aby na Úrade vlády pôsobili takíto ľudia.

Z Úradu vlády prišlo o niekoľko hodín, aj po rozhodnutí Maďariča, stanovisko, v ktorom zamestnanci Mária Trošková a Viliam Jasaň oznamujú, že do vyšetrenia dvojnásobnej vraždy opúšťajú svoje pracovné pozície.

Práve Ficova asistentka Trošková a tajomník bezpečnostnej rady Jasaň mali podľa doterajších zistení blízko k talianskej mafii pôsobiacej na východe Slovenska. Na prepojeniach mafie na špičky Smeru pracoval pred vraždou Kuciak, spolu s kolegami z iných médií.

Ak by Žitňanská urobila rovnaké rozhodnutie ako Maďarič, mohlo by to smerovať až k pádu vlády. Ak by sa k nej v parlamente pridali viacerí členovia Mosta, vláda by prišla o krehkú väčšinu.

Maďarič: Neviem sa s vraždou vyrovnať

Rozhodnutie abdikovať oznámil Maďarič dva dni od nájdenia zavraždeného Kuciaka a jeho partnerky v dome vo Veľkej Mači. Uvažoval nad ním od pondelka. "Neviem sa ako minister kultúry vyrovnať s tým, že bol zavraždený novinár. Cítim to tak, že to musím urobiť," odôvodnil.

Tvrdil, že nemá signály, že jeho krok by nasledovali aj ďalší členovia vlády. Nechcel sa vyjadriť ani k tomu, či nepovažuje za problém, že talianska mafia mala kontakty na členov Smeru a či môže byť vyšetrovanie pod vedením ministra vnútra Roberta Kaliňáka zo Smeru objektívne.

Prečítajte si tiež: Kedysi radil Ficovi, dnes Maďariča vidia v Smere na okraji

"Má sa to vyšetrovať čo najúčinnejšie a nech si z toho každý urobí svoj záver," povedal.

Maďarič naďalej zostane členom Smeru a bude pôsobiť v parlamente ako radový poslanec. Upozornil však, že bude autonómny. "Viem si predstaviť situácie, keď nebudem vo všetkom úplne do bodky disciplinovaným poslancom, ale vždy sa to budem pokúšať vyargumentovať," povedal s tým, že má svoje názory.

V Smere zostáva preto, že do istej miery verí v myšlienky sociálnej demokracie. "Myslím, že má stále zmysel o nejaké videnie v strane zápasiť, možno byť aj v kritickom spore," dodal. Vlani v decembri sa vzdal funkcie podpredsedu strany aj preto, že v požiadavke na výmenu ľudí vo vedení Smeru po prehratých župných voľbách zostal nevypočutý.

Abdikáciu oznámil premiérovi v stredu ráno. Fico po jeho oficiálnom vyhlásení poslal stanovisko, kde mu ďakuje za jeho dlhoročnú prácu. "Vnímam to ako prejav politickej kultúry a gesto solidarity so žurnalistickou obcou," povedal Fico. Dodal, že verí, že bude prispievať k napĺňaniu programového vyhlásenia vlády.

Či ho bude nasledovať a urobí rovnaké gesto, Fico denníku SME neodpovedal.

Otázny bude Most

Samotný odchod Maďariča zatiaľ členovia Smeru nevnímajú ako ohrozenie vlády.

"Otázny bude postoj ministerky spravodlivosti, ktorá použila pomerne tvrdé vyjadrenia," hovorí poslanec Smeru Ján Podmanický o stabilite vlády. Maďaričovo rozhodnutie vníma ako politické gesto, ktoré je prejavom politickej kultúry.

Prečítajte si tiež: Talianska mafia na Slovensku. Jej chápadlá siahajú aj do politiky

Či by nemali odstúpiť aj minister vnútra či jeho podriadený Tibor Gašpar, ktorý šéfuje policajtom, Podmanický nechcel komentovať.

V SNS tvrdia, že vláda je z ich strany stabilná. "Ostatné veci a iné rezorty nech komentujú tí, ktorých sa to týka," povedal podpredseda SNS Anton Hrnko.

Lídri strán v stredu podvečer rokovali aj na koaličnej rade na Úrade vlády. Fico po rokovaní vystúpil s vyhlásením, kde sa pýtal, v čí prospech je celá kauza. Obvinil opozíciu, že sa snaží rôznymi protestmi dostať k moci, hoci nedokázala vyhrať ani jedny parlamentné voľby.

Pri Ficovi na tlačovke stáli niektorí podpredsedovia strany, lídri Mosta-Hídu aj SNS tam neboli. K situácii vo vláde sa Fico nevyjadril.