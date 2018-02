Generálna prokuratúra skontroluje aktivity syna šéfa prokuratúry v Trebišove

Nicholsonová upozornila, že syn šéfa trebišovskej prokuratúry podniká s Vadalom.

28. feb 2018 o 16:53 TASR

BRATISLAVA. Generálna prokuratúra nedisponuje informáciami o majetkových pomeroch rodinných príslušníkov prokurátorov (okrem manželov a manželiek prokurátorov), ani o aktivitách rodinných príslušníkov prokurátorov.

V stredu o tom informovala hovorkyňa prokuratúry Andrea Predajňová.

"Generálna prokuratúra SR dôsledne vyhodnotí a zanalyzuje mediálne informácie o údajných aktivitách rodinných príslušníkov konkrétneho prokurátora. V nadväznosti na to GP SR preskúma všetky do úvahy prichádzajúce trestné veci evidované na všetkých prokuratúrach na Slovensku a to podľa jediného lustračného kritéria - meno a priezvisko medializovanej osoby. A to vrátane trestných vecí údajne dozorovaných Františkom Bickom, prokurátorom Okresnej prokuratúry Trebišov," zdôraznila Predajňová.

Podpredsedníčka parlamentu Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) v stredu upozornila, že syn šéfa trebišovskej prokuratúry podniká s Antoninom Vadalom.

"Sú spolu v siedmich firmách. On vystupuje ako správca niečoho, čo nazývajú VADALA GROUP, lebo viete, že Vadalovci majú veľmi veľa firiem. Samotný šéf okresnej prokuratúry je krstným otcom detí podnikateľa, ktorý bol odsúdený, aj keď nie ešte právoplatne, na 11 rokov väzenia za podvody pri získavaní dotácií z Poľnohospodárskej platobnej agentúry. Poľnohospodárska platobná agentúra bola práve tou, na ktorú sa sústredil celý klan Talianov z Kalábrie," povedala Nicholsonová.