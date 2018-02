Žitňanská predstavila správu na zlepšenie stavu slovenskej justície

Štatistiky, hodnotiace správy, výstupy o súdoch naše i európske hovoria o tom, že nemôžeme byť so stavom súdnictva spokojní.

28. feb 2018 o 20:10 SITA

BRATISLAVA. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská spolu so zástupcami Európskej komisie pre efektívnu justíciu predstavili Správu k stavu justície na Slovensku.

Hovorca ministerstva spravodlivosti Peter Bubla ďalej informoval, že správa mapuje stav slovenského súdnictva, vyberá oblasti, na ktoré by bolo vhodné sa zamerať a ukazuje viacero možností pre zlepšenie.

Rôzne štatistiky, hodnotiace správy, výstupy o súdoch naše i európske hovoria o tom, že nemôžeme byť so stavom súdnictva spokojní, uvádza sa v tlačovej správe ministerstva spravodlivosti. Základné problémy justície máme pomenované, konštatuje.

Prečítajte si tiež: Po Maďaričovom odchode sú v koalícii napätí. Čaká sa na Žitňanskú

Aj predchádzajúce dva roky sa urobilo veľa práce pre zlepšenie stavu - zmeny v exekúciách, nové hromadné výberové konania, transparentnejší proces výberu sudcov, nový systém ich hodnotenia a podobne.

Sú ale zmeny, pre ktoré potrebujeme objektívne dáta, ich správne vyhodnotenie, potrebujeme na to zároveň širšiu diskusiu tak vo vnútri systému, ako aj mimo neho a potrebujeme tiež poznať skúsenosti z iných krajín, ktoré prechádzali podobnými zmenami. Cieľ je spravidla rovnaký pre tieto krajiny.

Lepší prístup k spravodlivosti, rovnosť šancí, rýchlejšie a efektívnejšie konania a dôveryhodnejšia justícia. Ale prostriedky k tomu môžu byť rôzne a závisia aj od nastavenia lokálnych pomerov a tradícií.

Správu ministerstvo spravodlivosti spolu so zástupcami Európskej komisie pre efektívnu justíciu predstavilo politikom aj mimovládnym organizáciám a odborníkom, ktorí sa zaoberajú právom a justíciou.

Prečítajte si tiež: Koalícia sa podľa Žitňanskej chce pri preukazovaní pôvodu majetku vybrať inou cestou

Po oboznámení sa so závermi zo správy bude nasledovať diskusia o správe so súdmi po krajoch a vzniknú pracovné skupiny so zapojením predstaviteľov súdov a Súdnej rady SR.

Cieľom ministerstva je všetky prospešné veci zo správy pretaviť do praxe. Avšak správu nemožno čítať tak, že podľa ministerstva urobia na druhý deň prevrat alebo revolúciu na súdoch, ale skôr ju treba čítať tak, že justícia bude mať na ďalšie roky pre seba zadefinovanú jasnú cestu, po ktorej treba ísť, aby lepšie fungovala a bola efektívnejšia a dôveryhodnejšia.