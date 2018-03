Výbor pre vzdelávanie nemohol prerokovať správu o eurofondoch a o stave školstva

Na zasadnutí výboru sa nezúčastnila ani ministerka Martina Lubyová.

1. mar 2018 o 12:12 TASR

BRATISLAVA. Zasadnutie Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, ktoré sa začalo vo štvrtok dopoludnia, bolo prerušené pri poslednom bode.

Dôvodom bol avizovaný skorší odchod štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Krajňáka, ktorý bol predkladateľom Správy o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike v školskom roku 2016/2017.

Na zasadnutí výboru sa nezúčastnila ani ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová.

"Pracovný program ministerky školstva akceptujeme. Vždy to akceptujeme, najmä pri zahraničných pracovných cestách. Vzhľadom na to, že ministerka dnes prerokováva otázky eurofondov so stavovskými organizáciami a nastavujú opatrenia, ako urýchliť ich čerpanie v roku 2018 a ďalších rokoch, považoval som ich za dostatočné, aby sa tu dnes ministerka nezúčastnila," povedal predseda výboru Ľubomír Petrák zo Smeru.

Podľa poslanca NR SR Branislava Gröhlinga zo SaS je dôležité, aby ministerka školstva na rokovanie výborov chodila, obzvlášť ak sa na ňom "preberajú dôležité správy o eurofondoch a o stave školstva."

Správu o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach v SR v školskom roku 2016/2017 podľa Petráka prerokujú na aprílovom zasadnutí.