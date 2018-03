Rezník avizoval ukončenie hĺbkového auditu v RTVS, má 250 odporúčaní

Obsadenie vedenia spravodajstva by malo byť do 15. marca vyriešené.

1. mar 2018 o 12:29 TASR

BRATISLAVA. Otázka nového vedenia spravodajstva a publicistiky v RTVS by mala byť vyriešená do 15. marca.

Na pôde Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá to avizoval generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.

“ Audit bol hĺbkový, vyplynulo z neho vyše 250 odporúčaní. Záver má dve roviny - jedna časť sa zameriava na to, ako systémovo odstrániť nedostatky, druhá na to, ako prijať opatrenia, aby firma napredovala. „ JAROSLAV REZNÍK

Hovoril o náhrade za šéfa Sekcie spravodajstva a publicistiky Juraja Rybanského a vedúceho Odboru televízneho spravodajstva a aktuálnej publicistiky Borisa Chmela, ktorí sa rozhodli k 28. februáru skončiť.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Rybanský a Chmel však stále vo svojich funkciách zostávajú, a to najmenej do 15. marca. Ešte v polovici februára Rezník členov Rady RTVS uistil, že ani na moment nenastane situácia, že by ľavá ruka nevedela, čo robí pravá a riešenie náhrady za Rybanského a Chmela je plne pod kontrolou.

Vtedy Rezník hovoril, že sa intenzívne pracuje na tom, aby za nich bola v RTVS plnohodnotná náhrada práve od 1. marca.

Výsledky auditu sa zverejnia v priebehu marca

Rezník zároveň poslancov uistil, že Rozhlas a televízia Slovenska je personálne stabilizovaný, má 1420 zamestnancov.

Prečítajte si tiež: Všetko je pod kontrolou, tvrdí Rezník o náhrade za šéfov spravodajstva

"Situáciu v spravodajstve máme zvládnutú. Osobne chodím na porady spravodajstva, aby som videl, ako to tam funguje. Dívam sa, do ničoho nezasahujem," deklaroval.

Na margo skončeného hĺbkového auditu uviedol, že s jeho závermi bol oboznámený manažment, v priebehu marca s nimi bude oboznámená aj Rada RTVS a potom budú výsledky zverejnené.

"Audit bol hĺbkový, vyplynulo z neho vyše 250 odporúčaní. Záver má dve roviny - jedna časť sa zameriava na to, ako systémovo odstrániť nedostatky, druhá na to, ako prijať opatrenia, aby firma napredovala," povedal.

Prečítajte si tiež: Šéfovia spravodajstva Rybanský a Chmel končia vo vedení RTVS

Člen výboru Karol Farkašovský (SNS) poukázal na to, že Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) posúva RTVS mnohé sťažnosti divákov, ale nedostávajú žiadne odpovede.

"Všetky sťažnosti, ktoré nám odstúpi RVR, dostáva na starosť kancelária generálneho riaditeľa, ktorá má dvoch právnikov. Tí sa tomu venujú. Sťažnosti vidím osobne a na všetky sa snažíme odpovedať. Nemám pocit, že by sme sa nejakej sťažnosti nevenovali," reagoval Rezník.

Reportéri s atribútmi dobrej investigatívny

V súvislosti s pozastavenou reláciou Reportéri Rezník zopakoval, že za druhý polrok 2017 začal Rozhlas a televízia Slovenska dostávať vo zvýšenej miere sťažnosti a žaloby na jednotlivé reportáže.

"Reportéri budú obnovení v takej podobe, aby boli naozaj investigatívnou reláciou so všetkými atribútmi dobrej investigatívny. Odkedy sme redakcie Reportérov a Občana za dverami dočasne zlúčili, Občan za dverami má vyššiu sledovanosť a dokonca aj repríza Občanov za dverami má vyššiu sledovanosť ako pôvodní Reportéri," dodal.