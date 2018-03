Chladné počasie pripravilo za posledné dni o život už sedem ľudí

Záchranári zasahovali až pri 31 prípadoch podchladenia.

1. mar 2018 o 14:46 SITA

BRATISLAVA. Vlna silných mrazov, ktorá zasiahla Slovensko, si od nedele 25. februára vyžiadala sedem mŕtvych. Až traja ľudia pritom zomreli v Prešovskom kraji.

Posledný prípad úmrtia na podchladenie sa stal v obci Tuhrina (okr. Prešov), kde v noci zomrel 61-ročný muž.

Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (ZZS) SR Alena Krčová.

Záchranári zaznamenali až 31 prípadov podchladenia, ktoré si vyžiadali zásah záchrannej zdravotnej služby a pacienti boli prevezení do nemocníc. Z tohto počtu boli štyri ženy.



Záchranári upozorňujú, že podchladeného človeka treba dať do tepla, do miestnosti s bežnou izbovou teplotou a ak je to potrebné, vlhké šaty vymeniť za suché.

Podchladenému treba dať vypiť sladený vlažný nápoj, nesmie byť však horúci a nesmie to byť alkohol „na zahriatie“.

Alkohol rozširuje cievy a podchladenému tak uniknú z tela aj posledné zvyšky tepla a zhorší sa mu zdravotný stav.

Pri vážnejších stavoch treba okamžite volať linku tiesňového volania 155, na ktorej operátor poradí, ako postupovať a v prípade potreby vyšle záchranárov.