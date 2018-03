Aký bol motív? Čo vie verejnosť o vražde novinára Kuciaka

Od pondelka sa objavili tri verzie, dve sú už na pohľad sporné.

1. mar 2018 o 20:53 Peter Kováč

Odomykáme texty, ktoré súvisia s vraždou investigatívneho novinára Jána Kuciaka. Ak chcete finančne podporiť dôslednú žurnalistiku, môžete tak spraviť tu.

BRATISLAVA. Nielen talianska, ale aj slovenská justičná mafia sa dostala medzi možné motívy vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Policajný prezident Tibor Gašpar potvrdil, že polícia preveruje aj ďalšie podozrenia, na základe trestného oznámenia, ktoré podal bloger Radovan Bránik. Redakcia aktuality.sk, v ktorej Kuciak pracoval aj na téme justičnej mafie, však túto verziu odmieta.

Denník SME prináša prehľad, čo je o prípade doteraz známe.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Čo vieme o vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej?

Mŕtve telá dvojice našla polícia v ich dome vo Veľkej Mači v nedeľu neskoro večer po tom, ako ju o pomoc požiadala matka Martiny Kušnírovej. S párom sa už dlhšie nevedela skontaktovať.

Prečítajte si tiež: Talianska mafia na Slovensku. Jej chápadlá siahajú aj do politiky

K vražde zrejme došlo výrazne skôr. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár spomínal ako pravdepodobný čas činu štvrtkový večer.

Čas vyšetrovatelia podľa policajného prezidenta Tibora Gašpara ešte spresňujú.

Ako došlo k vražde?

Podrobné informácie, ako vyzeralo miesto činu, polícia tají. Zverejnila aspoň to, že Kuciaka vrah zabil strelou do hrudníka, Kušnírovú zasa strelou do hlavy.

Denník Pravda zverejnil verziu, podľa ktorej mal napriek prvotným informáciám Kuciak dve strelné poranenia. Keďže polícia stopy po boji nenašla, špekuluje sa, že dvojica vraha poznala a do domu ho pustila dobrovoľne.

Ako prvú údajne zavraždil mladú ženu ranou zblízka do hlavy, keď sedela v kuchyni za počítačom. Potom podľa Pravdy zabil žurnalistu v pivnici. Použil pištoľ či revolver.

Čo mohlo byť motívom?

Hneď od prvého dňa vyšetrovania hovorila polícia, že najpravdepodobnejším motívom vraždy je Kuciakova práca. Pri práci pre portál aktuality.sk sa venoval investigatívnym témam. Kušnírová bola archeologička.

Sú aj iné verzie, prečo mohlo dôjsť k tragédii, tie však už polícia bližšie nepomenovala.

Na čom pracoval Kuciak?

Investigatívny reportér pravidelne písal o daňových únikoch, o ľuďoch ako podnikatelia Ladislav Bašternák či Marián Kočner, ktorý sa dostal aj na mafiánske zoznamy.

V posledných mesiacoch sa zameriaval na pôsobenie talianskej mafie ´Ndrangheta na Slovensku a prepojenie jej členov či spolupracovníkov na politikov.

Zároveň sa však už objavili aj iné možné motívy vrážd ako korupcia na Najvyššom súde či nejaký súvis s drogovým biznisom vo Veľkej Mači.

Prečo mohla vraždiť talianska mafia?

Po Kuciakovej smrti médiá zverejnili jeho nedokončený posledný text a viaceré sa začali o 'Ndranghetu zaujímať. Kuciak písal o prepojení talianskych podnikateľov pôsobiacich na Slovensku s ´Ndranghetou a tiež o ich dosahu na politiku.

Prečítajte si tiež: Človek blízky talianskej mafii sa kamaráti so smerákmi a s ich blízkymi podniká

Na Slovensku podnikajú viacerí ľudia, ktorí sú viac či menej spätí s mafiánskou skupinou z Kalábrie.

Majú rôzne poprepletané firmy, v ktorých sa opakovane vyskytujú rovnaké mená ľudí či sídla spoločností. Mnohé poberajú milióny z euforondov.

Medzi nimi sú napríklad Antonino Vadalá, ale aj viacerí ľudia z rodiny Cinnanteovcov, Rodovcov a Catroppovcov.

Niektoré podnikateľské prepojenia siahajú až po Úrad vlády, konkrétne asistentku premiéra Roberta Fica zo Smeru Máriu Troškovú či tajomníka bezpečnostnej rady Viliama Jasaňa, bývalého poslanca Smeru.

Súvislosť s drogami sa nepotvrdila

Verziu načrtol Gašpar na stredajšej tlačovej besede, keď začal hovoriť o tom, ako polícia vypátrala dvoch ľudí, ktorí sa v piatok dohadovali, že majú ísť do Veľkej Mače aj so zbraňami. Keď polícia neskôr urobila domové prehliadky, našla zbrane aj drogy.

Súvislosť vraždy s týmto prípadom však časovo nesedí, keďže Kuciaka zrejme zavraždili ešte vo štvrtok, kým dvojica, ktorú spomínal Gašpar, sa dohadovala na akcii až o deň neskôr.

Nasledujúci deň, teda vo štvrtok, Gašpar napokon priznal, že prípady spolu nesúvisia. Okrem iného potvrdil, že zadržanými zbraňami Kuciaka podľa expertízy nezavraždili.

video //www.sme.sk/vp/36504/

Aký je tretí možný motív vraždy?

Bloger Radovan Bránik tvrdí, že príčinou vrážd nemala byť téma talianskej mafie, ale skôr Kuciakova práca na odhaľovaní justičnej mafie.

„Malá časť sudcov je kúpená. Vznikol okolo toho priemysel, ktorý vygeneroval desiatky rozsudkov a tie umožnili získať úzkej skupine ľudí závratný majetok. Vznikol štát v štáte,“ povedal Bránik pre aktualne.cz.

Spolupráca s aktualitami.sk bola však podľa Bránika ešte len v začiatkoch. Hovorí, že začiatkom tohto týždňa sa stretol s vedením portálu, v tom čase však už bol Kuciak zavraždený.

Prečítajte si tiež: Polícia ju preveruje kvôli vražde Kuciaka. ´Ndrangheta je jednou z najvplyvnejších mafií na svete

Ak by teda aj Kuciak začal hneď pracovať na téme, o ktorej vedel aj Bránik, čas pre vrahov, aby naplánovali jeho smrť, by bol minimálny.

Stopu však napriek tomu preveruje aj polícia, potvrdil Gašpar. Primal ju k tomu Bránik, keď podal vo veci trestné oznámenie.

Gašpar mu zároveň vyčítal, že o podozreniach vzápätí hovoril v médiách. „Nám to skutočne sťažuje vyšetrovanie. Ak máme priestor trošku urobiť taktický postup, bez vedomia dotknutých osôb, tak sa dajú zadovážiť aj relevantné dôkazy. Takto to bude určite ťažšie,“ povedal.

Predsedníčka Najvyššieho súdu Daniela Švecová vzápätí odkázala, že je pripravená s políciou spolupracovať. Ak by mala informácie o manipulácii s prideľovaním spisov, "okamžite by sa obrátila na orgány činné v trestnom konaní", odkázala cez hovorkyňu súdu Alexandru Važanovú.

Verziu o korupcii na súdoch najskôr šírili české médiá, neskôr ju na sociálnej sieti zverejnil aj šéf Mosta-Hídu Béla Bugár. Naopak, šéfredaktor aktuality.sk vyhlásil, že informácie o takejto korupcii nemá.

„Nikdy som s ním (Bránikom - pozn. red.) ani s Jánom Kuciakom, ani s nikým iným o tom nehovoril,“ povedal Bárdy.

Aké dôsledky zatiaľ prípad mal?

V stredu odstúpil minister kultúry Marek Maďarič zo Smeru s odôvodnením, že sa nevie vyrovnať s tým, že za jeho pôsobenia bol zavraždený novinár.

Z funkcií na Úrade vlády sa do uzavretia kauzy potom stiahli Trošková aj Jasaň, hoci Fico sa ich najskôr zastával.

Vo štvrtok zase polícia urobila rozsiahlu raziu na východnom Slovensku a Vadalu a ďalších šiestich ľudí zadržala. Našla legálne držané zbrane, ktoré poslala na expertízu.

V Moste-Híde sa začali ozývať hlasy, že odchod Troškovej či Jasaňa nestačí. Požadujú odchod ministra vnútra Roberta Kaliňáka i Gašpara. Tí zatiaľ odmietajú.