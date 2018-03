Veľký brat sleduje celú Veľkú Maču. O vrahoch napriek tomu nevedia nič

Dedinu, v ktorej zavraždili Jána Kuciaka sleduje viac ako 30 kamier, s drogami ani narkomanmi tam problémy nemajú.

1. mar 2018 o 19:50 Peter Kapitán

Vstup do Veľkej Mače.(Zdroj: SME - Gabriel Kuchta)

VEĽKÁ MAČA. Obec je monitorovaná kamerovým systémom, píše sa na tabuľke pri názve obce Veľká Mača. V dedine s 2600 obyvateľmi, v ktorej v nedeľu v noci našli policajti zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú, je rozmiestnených viac ako 30 kamier.

Kamerový systém pokrýva väčšinu obce. (zdroj: SME - Gabriel Kuchta)

Trochu to pripomína situáciu s dystopického románu 1984 od Georgea Orwella, v ktorom na každý pohyb dozeral "Veľký brat".

Kamery pokrývajú všetky hlavné cesty aj množstvo vedľajších ulíc. Rozsiahly systém začali v obci budovať pred piatimi rokmi.

Mali tam problémy s drobnou kriminalitou, bojovali s vandalmi, no problémom boli aj podvodníci, ktorí od starých ľudí pod rôznymi zámienkami lákali peniaze.

V obci preto vznikla aj dobrovoľná patrola. Členovia si nakúpili magnetické pásy na autá, aby boli jasne rozpoznateľní a po večeroch s nimi jazdia po dedine. Opatrenia zafungovali, starosta Veľkej Mače Štefan Láncz hovorí, že kriminalita v obci výrazne klesla.

Aj keď Láncz poskytol polícii kamerový záznam takmer okamžite, tá aj štyri dni po tom, čo objavila dve mŕtve telá, zatiaľ skôr len háda, čo presne sa mohlo stať.

Drogy nie sú problém

V stredu na tlačovej konferencii policajný prezident Tibor Gašpar hovoril o odpočutej komunikácii narkomanov, ktorí spomínali zbrane a Veľkú Maču, vo štvrtok predpoludním zasa NAKA zadržala sedem podnikateľov z Talianska, ktorých médiá spájajú s mafiou.

Na popoludňajšom brífingu už Gašpar informoval o tom, že stopa s narkomanmi, u ktorých zadržali zbraň a desiatky gramov pervitínu, bola zrejme falošná.

“ Posledná razia v súvislosti s drogami bola v dedine pred šiestimi rokmi. „ Štefan Láncz, starosta Veľkej Mače

„Strelná zbraň, ktorá bola zadržaná a expertízovaná ešte v noci a v priebehu dňa, nie je potvrdená ako zbraň, z ktorej by sa strieľalo na mieste činu,“ povedal Gašpar. Polícia preveruje aj trestné oznámenie, ktoré Kuciakovu smrť spája s Najvyšším súdom.

Aj obyvatelia v obci hovoria, že s drogami nemajú žiadne problémy. Mladí si vraj občas pofajčia marihuanu, ale biznis s pervitínom sa koncentruje vo väčších mestách, neďaleko je Sereď a Galanta, tam sa vraj nejakí díleri nájdu skôr.

„Posledná razia v súvislosti s drogami bola v dedine pred šiestimi rokmi,“ hovorí Láncz. Tvrdí, že práve bezpečnostné kamery vytlačili dílerov aj kriminálnikov mimo obce.

Nevieme nič

Ulica, na ktorej Kuciak so snúbenicou bývali, je vo štvrtok krátko popoludní pustá. Pred plotom je opretá ich malá čiernobiela fotografia, okolo sklené kahance, mnohé aj s horiacimi sviečkami. Vstupná brána aj dvere do domu sú zapečatené červenou páskou.

Po chvíli vychádza na ulicu sused, no keď vidí, že sú na ulici novinári, rýchlo sa vracia dnu. Do reči mu veľmi nie je, za posledné dni sa ho už vypytovalo veľa ľudí, no nič bližšie o tom, čo sa udialo minulý týždeň, nevie. Svoje meno zo strachu prezradiť nechce.

Žiadne násilné udalosti sa vraj vo Veľkej Mači už dlho neudiali. Naposledy sa tam vraj vražda stala asi pred 25 rokmi, mal to byť následok hádky.

O nič viac nechcú miestni prezradiť ani v neďalekom pohostinstve. Dvojnásobná vražda síce je téma, no keď zistia, že je pri nich novinár, hovoria, že nič nevedia. Až po chvíli začnú postupne opisovať, že Kuciak so snúbenicou boli slušní ľudia, raz ich vraj videli, ako ešte pravdepodobne s rodičmi pracovali na dome.

Rovnako ako sused, ani oni mená prezradiť nechcú. Potvrdzujú taktiež to, že Veľká Mača nie je žiadne drogové dúpä, narkomani sa koncentrujú vo väčších mestách.

S ubúdajúcim pivom sa dostávajú hlbšie do debaty o tom, čo sa mohlo stať. Talianska mafia alebo vražda na objednávku. Vedia však, že to nevyriešia, a tak nakoniec iba myknú plecom a objednávajú si ďalšie pivo.