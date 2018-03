Klimatológ: Na jar si budeme musieť ešte počkať

Na budúci týždeň sa oteplí, ale v oblačnom počasí a so zamrznutou zemou možno očakávať skôr poľadovicu ako príjemné jarné počasie.

2. mar 2018 o 23:27 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Také mrazy, aké zažilo Slovensko tento týždeň, bývali na našom území v 60. rokoch minulého storočia. Hoci sa na budúci týždeň oteplí, namiesto príjemného jarného počasia možno podľa klimatológa Pavla Faška zo Slovenského hydrometeorologického ústavu očakávať skôr poľadovicu.

"O príjemnom jarnom počasí nie je teraz ešte vhodné hovoriť. Budeme si musieť počkať," prognózuje klimatológ.

Mrazy ako v 60. rokoch

Teploty, ktoré tento týždeň klesali k dvadsiatim stupňom pod nulou, boli podľa Faška na Slovensku bežné do 80. rokov minulého storočia. Vtedy však boli vyvrcholením tuhej zimy, vraví odborník.

Tohtoročná zima však bola iná. Na začiatku a na konci januára bola podľa neho teplotne nadpriemerná a na konci februára prišla vlna silných mrazov. "Také mrazy tu boli napríklad v zime 1962/63, ale aj na začiatku roka 1986," pripomína Faško.

Len od nedele podľa Aleny Lacykovej Krčovej, hovorkyne operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby, u nás zamrzlo sedem ľudí a 31 ďalším osobám záchranári diagnostikovali podchladenie vrátane omrzlín.

Aktuálne mrazivé počasie je podľa Faška na toto obdobie roka nezvyčajné. "V tomto čase, keď svieti slnko, by malo prízemné vrstvy ovzdušia ohrievať do takej miery, že dosiahnuť arktický deň by nemalo byť také jednoduché," vraví. Opak je však pravda. "Niektorý deň teplota vzduchu celý deň nevystúpi nad mínus desať stupňov Celzia, čo je hranica pre arktický deň," dodáva.

Tento jav je podľa neho spôsobený tým, že k nám prúdi mrazivý vzduch z Ruska.

Namiesto jari skôr poľadovica

Mrazivé počasie spomalí aj nástup jari na Slovensku, predpokladá klimatológ. Hoci možno podľa neho očakávať, že na budúci týždeň teplota vystúpi až na päť stupňov Celzia, zem bude ešte zamrznutá.

"Aj keď sa oteplí, stále to nebude niečo, čo by ľuďom veľmi pripomínalo jar," vraví Faško.

V oblačnom počasí, keď bude na viacerých miestach pršať alebo padať sneh s dažďom, možno pre zamrznutú zem očakávať, že sa bude vytvárať poľadovica.

Tá skomplikovala dopravu v Bratislave aj v piatok. Meškala mestská hromadná doprava a v meste sa stalo mnoho dopravných nehôd.