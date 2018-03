Janckulík odchádza z klubu Mosta-Híd i vládnej koalície

BRATISLAVA. Poslanec Národnej rady Igor Janckulík odchádza z klubu Mosta-Híd a vládnej koalície.

Považuje za neprípustné, aby ľudia na najvyšších a citlivých politických miestach mali prepojenia na mimoriadne pochybné osoby, ktoré sú dôvodne podozrivé z napojení na mafiu a vo svojej krajine dokonca trestne stíhané.

V parlamente bude pôsobiť ako nezaradený poslanec. Informoval o tom vo svojom stanovisku.

Most žiada Kaliňákov pád, Bugár chce vládu udržať

"Oznamujem moje rozhodnutie ďalej nepodporovať vládnu koalíciu. Toto rozhodnutie súvisí s mojím včerajším vyjadrením, že považujem za neprípustné, aby ľudia na najvyšších a citlivých politických miestach mali prepojenia na mimoriadne pochybné osoby, ktoré sú dôvodne podozrivé z napojení na mafiu a vo svojej krajine dokonca trestne stíhané," uviedol Janckulík.

V parlamente sa ako nezaradený poslanec mieni ďalej snažiť pomáhať bežným ľuďom, ako sa usiloval podľa vlastných slov aj doteraz.

S predsedom Mosta-Híd Bélom Bugárom sa rozišli korektne. Svoj krok s ním Janckulík prebral.

Predseda poslaneckého klubu Mosta-Híd Gábor Gál zatiaľ nevie o odchode Igora Janckulíka z klubu a vládnej koalície. Tvrdí, že takúto informáciu zatiaľ nedostal.

Igor Janckulík svojím odchodom potvrdil názor, ktorý už avizoval, reagovala strana Most-Híd na jeho oznámenie o konci v klube a vládnej koalícii.

"Pán Janckulík svojím dnešným krokom potvrdil svoj názor, ktorý avizoval na včerajšom rokovaní rozšíreného predsedníctva strany," uviedla pre TASR hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár.

Poslanec za Smer Dušan Jarjabek rešpektuje rozhodnutie Igora Janckulíka opustiť poslanecký klub Mosta-Híd a vládnu koalíciu.

"Každý je strojcom svojho šťastia, aj pán poslanec," povedal pre TASR.

Uvedomuje si tlak, ktorý je na poslancov vyvíjaný, no odporúča nepodliehať emóciám. "Mali by sme byť v tejto situácii zdržanliví a počkať si na výsledky vyšetrovania," vyhlásil.

Dodal však, že je na každom poslancovi, ako sa rozhodne a on bude toto rozhodnutie rešpektovať.

Janckulík svoj odchod naznačoval už pred štvrtkovým rokovaním rozšíreného predsedníctva strany. Po ňom Bugár informoval, že minister vnútra Robert Kaliňák (Smer) by mal odstúpiť.

Uviedol, že v strane naďalej prevláda takýto názor, ale na upokojení situácie v prvom rade musí konať Smer.