Slovensko je na križovatke, svet sa pozerá, kam sa vyberieme

Vražda posunula Slovensko do centra pozornosti celého sveta. Tieto správy zaujali cudzincov na najväčšom spravodajskom webe o Slovensku v angličtine tento týždeň.

2. mar 2018 o 13:10 sme.sk

Google si nás vybral ako prvých na svete: Slovakia becomes first to use Google Pay

Hrad za cenu štvorizbového bytu. Kde taký na Slovensku zoženiete? Castle for sale

Pred revolúciou tu nebola čierna diera. Prečítajte si viac o komunistickom prevrate a totalite v Československu. After 1948, Czechoslovakia was paralysed with fear

Takto horel daňový úrad v Košiciach: Fire in Košice may have destroyed important documents

Po rokoch sa cudzinci dočkali. Ako vyzerá miesto, kde sa budú registrovať? Foreigners' Police finally move to Vajnory

Správy o vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej na Spectator.sk

Posledný text zavraždeného novinára Jána Kuciaka tak ako si ho prečítal okolitý svet. Italian mafia in Slovakia. Tentacles reaching out to politics

Čomu všetkému museli pri svojej práci čeliť investigatívni novinári na Slovensku? Beating, burning cars and paranoia - Slovak investigative journalists talk about their work

Vražda novinára je pre Slovensko zlomovým momentom. Čo sa musí stať, aby ich smrť nebola zbytočná? A journalist is murdered: Where do we go from here?

Ak by Ján a Martina žili, určite by raz chceli žiť v krajine, kde investigatívni novinári spolu s držiteľmi moci napĺňajú to, čo sa vo vyspelých spoločnostiach nazýva spravodlivosť: The sorrow and opportunity of 2018 in Slovakia

Slovensko je na križovatke, svet sa pozerá kam sa vyberieme: We are now deciding what the world will be like after the murder

Až 60 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka. Len 22,5 percenta všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu. Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.