Hrnčiar a jeho traja kolegovia v klube Mosta-Híd a koalícii zostávajú

Štvorlístok poslancov súhlasil s vyhlásením, ktoré Béla Bugár dal médiám po rokovaní rozšíreného predsedníctva.

2. mar 2018 o 15:28 TASR

BRATISLAVA. Zvyšní štyria poslanci Národnej rady SR, ktorí prišli do klubu Mosta-Híd z rozpadnutej Siete Andrej Hrnčiar, Martin Fedor, Katarína Cséfalvayová a Eduard Adamčík, zostávajú v klube bugárovcov.

Pre TASR to uviedol Hrnčiar v reakcii na odchod Igora Janckulíka. Ten tiež prišiel do parlamentu so Sieťou, ale s kolegami prestúpil do Mosta-Híd.

Počkajú na reakciu

"Aj po včerajšom zasadnutí, že my štyria zostávame v poslaneckom klube," povedal.

Štvorlístok podľa jeho slov súhlasil s vyhlásením, ktoré predseda Béla Bugár dal médiám po rokovaní rozšíreného predsedníctva. Bugár povedal, že podľa Mosta-Híd by mal minister vnútra Robert Kaliňák odstúpiť, ale konať musí Smer.

"Budeme čakať na reakciu na toto vyjadrenie," povedal Hrnčiar.

Nevidí dôvod na odchod z Mosta-Híd a koalície. "Vzhľadom k tomu, že teraz už zo strany opozície nejde o vyšetrenie vraždy novinára a jeho partnerky, ale o získanie moci, musíme byť zodpovednejší a súdržnejší ako kedykoľvek predtým," uviedol s tým, že on je za vyšetrenie prípadu a potrestanie páchateľov.

Janckulík ako nezaradený poslanec

Janckulík oznámil odchod z klubu Mosta-Híd a koalície, lebo považuje za neprípustné, aby ľudia na najvyšších a citlivých politických miestach mali prepojenia na mimoriadne pochybné osoby, ktoré sú dôvodne podozrivé z napojení na mafiu a vo svojej krajine dokonca trestne stíhané.

V parlamente bude pôsobiť ako nezaradený poslanec. S predsedom Mosta-Híd Bélom Bugárom sa rozišli korektne. Svoj krok s ním Janckulík prebral.

Janckulík svoj odchod naznačoval už pred štvrtkovým rokovaním rozšíreného predsedníctva strany. Po ňom Bugár informoval, že minister vnútra Robert Kaliňák (Smer) by mal odstúpiť. Uviedol, že v strane naďalej prevláda takýto názor, ale na upokojení situácie v prvom rade musí konať Smer.

Podľa toho, ako sa Smer rozhodne, Most-Híd zaujme stanovisko. Bugár si však nemyslí, že by bolo potrebné obetovať vládu ako celok. Janckulík nemusí byť jediný, kto zo strany a koalície podľa informácií TASR odíde, ak Kaliňák neodstúpi.