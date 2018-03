Kaliňák robí zo Smeru ľahký terč, hovoria niektorí poslanci. Špičky zatiaľ vyčkávajú

Predseda Mosta-Hídu Béla Bugár povedal, že minister vnútra Robert Kaliňák by mal odstúpiť, ale konať má Smer.

2. mar 2018 o 19:21 Lucia Krbatová

BRATISLAVA. Pre pohreby investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej zrušil Smer svoje tradičné mítingy k MDŽ v piatok a sobotu, s ortieľom nad ministrom vnútra Robertom Kaliňákom zatiaľ vyčkáva.

Premiér Robert Fico, minister vnútra či podpredseda Smeru Richard Raši na otázky SME, ako bude strana postupovať a či Kaliňák končí, neodpovedali. Telefón zodvihli len niektorí poslanci Smeru.

Požiadavka na odchod Kaliňáka z vlády je reakciou Mosta-Hídu na vraždu Kuciaka a jeho partnerky. No hoci predseda strany Béla Bugár prvýkrát verejne vyzval Kaliňáka na odchod, konať musí podľa neho Smer.

"Vecné dôvody na odchod ministra vnútra neexistujú, ale som touto situáciou znepokojený," povedal poslanec Smeru Miroslav Číž. Kaliňák je podľa neho dobrý minister vnútra. Dodal však, že "ak sa podarí niekoho dostatočne očierniť", čím myslel Kaliňáka, Smer na to musí reagovať.

Či sa teda Kaliňák udrží, alebo nie, Číž nechcel povedať. "Musí to posúdiť užšie vedenie. Ak predloží vec na predsedníctvo, kde som členom, potom k tomu zaujmem postoj," povedal.

Kaliňák robí zo Smeru ľahký terč

Bugár vo štvrtok nespresnil termín, do akého je ochotný čakať na Smer. "Myslím si, že to bude veľmi rýchlo," povedal. Vláda by podľa neho padnúť nemala, nespresnil však, čo sa stane, ak Kaliňák neodstúpi.

Vyhlásenie predsedu Mosta chápe Číž tak, že "bol vystavený istému tlaku" a nevie do akej miery je on samotný za pád Kaliňáka. Vládna koalícia však podľa neho "túto situáciu" zvládne.

Na užšie vedenie Smeru odkázal aj okresný predseda Smeru v Zlatých Moravciach a poslanec Marián Kéry. "Je to otázka na nich. Poviem k tomu len toľko, že tým, že je Robert Kaliňák ministrom vnútra, sme pomerne ľahkým terčom médií aj opozície," povedal. Či tým chcel naznačiť, že Kaliňák by mal odísť, lebo škodí Smeru, nepovedal. "Berte to ako konštatovanie."

Odchody z Mosta

Z kuloárov prenikajú najmä informácie o nespokojnosti ministerky spravodlivosti za Most Lucie Žitňanskej, ktorá je pre neodstúpenie Kaliňáka pripravená podať demisiu.

V piatok už oznámil vystúpenie z klubu Mosta aj z vládnej koalície Igor Janckulík. Odôvodnil to tým, že je neprípustné, aby ľudia na najvyšších miestach mali prepojenia na pochybné osoby s väzbami na taliansku mafiu.

Myslel tým asistentku premiéra Máriu Troškovú a tajomníka bezpečnostnej rady štátu Viliama Jasaňa, ktorí mali podľa doterajších zistení prepojenia na taliansku mafiu. Pred vraždou o nich písal Ján Kuciak.

Po požiadavke Mosta ich Fico dočasne stiahol z pracovných pozícii na Úrade vlády.

Odchod oznámil aj ekonomický poradca Mosta Tomáš Meravý, ktorý však nebol poslancom. "Dôvodom na tento krok je podľa môjho názoru neadekvátna reakcia strany na aktuálnu situáciu v krajine," odôvodnil na facebooku.

SNS sa k celej kauze vraždy novinára a jeho partnerky nevyjadruje. Predseda parlamentu a šéf SNS Andrej Danko pre agentúru TASR v piatok prvýkrát povedal, že ak ktokoľvek z jeho okolia urobil v celej kauze niečo zlé, bude bezodkladne konať právne i politicky a odmieta zneužívanie vraždy na politické ciele.