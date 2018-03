Zahraničný tím Kuciakovu vraždu vyšetriť nemôže, hoci sa o tom hovorí

Otázka vyšetrovania vlastnými policajtmi sa týka aj štátnej suverenity, hovorí odborník. Prizvať však môžu cudzieho odborníka.

2. mar 2018 o 20:01 Peter Kováč

BRATISLAVA. Možnosť, že by prevzali vyšetrovanie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej nezávislí odborníci zo zahraničia, je dnes nereálna.

Slovenské zákony to nedovoľujú, hoci požiadavka na zmenu legislatívy zaznieva z rozlúčkových pochodov za zavraždeného novinára a hovoril o nej šéf Mosta-Hídu Béla Bugár.

„Ak by pre to bolo treba zmeniť legislatívu, sme ochotní ju podporiť,“ povedal k zámeru zapojiť do vyšetrovania zahraničných policajtov.

Bývalý šéf vyšetrovateľov a právnik Jaroslav Ivor však hovorí, že takáto zmena legislatívy by nebola vhodná.

„Kompetencie na našom území majú slovenskí policajti, slovenská prokuratúra a slovenské súdy. Neviem si predstaviť, že by prišiel niekto iný a prevzal vyšetrovanie,“ vysvetlil Ivor, ktorý je dnes vysokoškolským pedagógom.

Nepamätá si ani prípad zo zahraničia, v ktorom by k niečomu takémuto došlo. Pre každý štát ide totiž podľa neho aj o otázku suverenity.

Pomáhajú na požiadanie

Polícia aj minister vnútra Robert Kaliňák sa pritom spoluprácou so zahraničnými kolegami pochválili ešte začiatkom týždňa. Minister tomu venoval aj status na sociálnych sieťach, podľa ktorého sa ešte v pondelok do vyšetrovania zapojila česká a talianska polícia, v utorok potvrdili pomoc predstavitelia Europolu a rovnaká odpoveď potom prišla aj od americkej FBI a britského Scotland Yardu.

V týchto prípadoch ide podľa odborníkov o pomoc, na ktorú nie je nutná žiadna zmena zákonov. Ide totiž len o pomoc pri jednotlivých úkonoch, s ktorými by si nevedela rady slovenská polícia, a teda nie o kontrolu jej práce. Ak by si napríklad pri expertíze Kuciakovho počítača alebo mobilu nevedeli slovenskí analytici pomôcť so šifrovaním, boli pripravení zapojiť sa aj experti z Haagu.

„Americkí kolegovia nám chcú pomôcť napríklad so psychológiou v spôsobe správania páchateľa na mieste činu,“ opísal bližšie ohlásenú spoluprácu policajný prezident Tibor Gašpar.

Pri všetkých týchto úkonoch však ide o jednorazovú pomoc s konkrétnym úkonom, vysvetľujú odborníci.

„Ak má niektorý štát Európskej únie lepšie vybavenie na analýzu DNA a lepšie možnosti, existuje priestor na to, aby boli využité,“ opísal zas príklad spolupráce s inými krajinami bývalý šéf vyšetrovateľov a v súčasnosti advokát Peter Vačok.

Aj keď pri Kuciakovej vražde má pomáhať napríklad aj Europol, ten napríklad ani nemá vyšetrovacie kompetencie. Je len koordinačným orgánom, ktorý len napomáha pri výmene informácií medzi krajinami a pri ich spolupráci.

Opozícia žiada prizvanie konzultanta

Zapojiť do vyšetrovania zahraničných expertov aj iným spôsobom ako dosiaľ by však bolo možné vytvorením spoločného vyšetrovacieho tímu, hovorí Ivor. Nebola by na to potrebná ani žiadna zmena zákona.

„Robí sa to pri trestnej činnosti, ktorá presahuje hranicu jedného štátu,“ vysvetlil Ivor, podľa ktorého by šlo o dobrý krok napríklad pri potvrdení podozrení o presahu talianskej mafie na Slovensko. „Prizvanie cudzích orgánov v prípade, ktorý sa realizuje len na území jedného štátu, by však bolo veľmi neštandardné,“ dodal Ivor.

Práve za spoločný vyšetrovací tím pri vyšetrovaní vraždy Kuciaka a Kušnírovej sa prihovára aj opozícia. Ak sa zas podľa nej nepotvrdí presah do zahraničia, hovorí aj o alternatívnom riešení. A to prizvaní odborného konzultanta do odborného tímu.

„To môže byť, samozrejme, zahraničný odborník, ale môže to byť aj domáci odborník,“ vysvetlila poslankyňa SaS Lucia Nicholsonová. Viaceré opozičné strany tak budú podľa jej slov hľadať v ďalších dňoch vhodných ľudí, ktorí by sa hodili na takúto prácu.

Podobné vyhlásenia či návrhy politikov však v tomto smere nestačia. O pomoc pri vyšetrovaní by totiž mala žiadať prokuratúra.