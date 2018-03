Prišli sme sem, aby sme povedali, že toto sa nesmie diať, vravia účastníci pochodu

Prečo ste prišli na pochod? Myslíte si, že niečo zmení?

Ivan Kolenič. (zdroj: Gabriel Kuchta)

Ivan Kolenič

"Mám syna vo veku mladých ľudí, ktorí boli zabití. Ísť na pochod pre to, že dvaja mladí ľudia ukázali, ako sa tu šafári, je strašné. Keď som včera videl premiéra, ako povedal, že ide vyhrať piate voľby, zlomilo to vo mne akékoľvek ilúzie. Pevne verím a preto som tu, že sa to už konečne pohne. Myslím si, že sa to musí pohnúť, cesta späť už nevedie."

Johanka Horváthová. (zdroj: Gabriel Kuchta)

Johanka Horváthová

"Na pochod som prišla pre spravodlivosť. Treba sa postaviť proti tomu, čo sa stalo. Uctiť si pamiatku. Treba prísť do ulíc a ukázať, že nám to nie je jedno."

Dominika a Michaela Mačkové. (zdroj: Gabriel Kuchta)

Dominika Mačková

"Chodila som sedem rokov do školy so sestrou Janka Kuciaka. Takže ju poznám a vzdialenejšie som poznala aj Janka. To, čo sa stalo, je asi vrchol toho, čo sa v našom štáte mohlo stať. Som veľmi skeptická, že by pochod niečo zmenil. Aspoň v kútiku duše však dúfam, že sa niečo zmení."

Michaela Mačková

"Prišla som podporiť, aby sa niečo na Slovensku zmenilo. To, čo sa tu deje, nie je normálne. Prekáža mi, že zbytočne zomierajú ľudia. Myslím si, že po tom, čo sa stalo, pôjde veľa mladých voliť, ktorí predtým nechodili voliť."

Karol Görög. (zdroj: Gabriel Kuchta)

Karol Görög

"Nie je mi ľahostajné od ´89, čo sa u nás dialo. Považujem za svoju povinnosť zúčastniť sa. Táto vražda bola vrchol. Dúfam, že sa to niekam pohne. A ak nie, budeme pokračovať ďalej."

Ingrid Mesárošová. (zdroj: Gabriel Kuchta)

Ingrid Mesárošová

"Prišla som pre dvojnásobnú vraždu, ku ktorej došlo a pre korupciu a mafiánske praktiky vo vláde. Dúfam, že sa niečo zmení."

Ladislav Rajec. (zdroj: Gabriel Kuchta)

Ladislav Rajec

"Došiel som preto, lebo zhruba pred 30 rokmi som chodil na námestie, kde sme bojovali za demokraciu. Ale, žiaľ, to, čo sa stalo, v demokratickom štáte nemôže byť. Je to tragédia. Je to strašné. Bude asi veľmi ťažké, aby sa niečo zmenilo. Jednoznačne treba zmeniť celú túto vládu a systém, ktorý je skorumpovaný. Ktorý siaha, ako vidíme, až k talianskym mafiám. Je to taký stav, ktorý sa tak ľahko nevykorení. Potrvá veľmi dlho, kým sa toto zmení."

Ladislav Vaďura. (zdroj: Gabriel Kuchta)

Ladislav Baďura

"Chcem vyjadriť úctu Jankovi. Je to dôležitá vec pre spoločnosť. Chcem byť jedným z tých, ktorí chcú povedať, že toto je priveľa. Ide o dva ľudské životy. Každý rozumný človek si povie, že toto by sa nemalo stať, aby 27-ročný novinár, ktorý sa snaží odhaľovať pravdu, za to zomrel a nikto by to nemal riešiť. Ak si zvykneme na vraždu, nič dobré nás nemôže čakať."

Alica Rohovská a Vladimír Hudec. (zdroj: Gabriel Kuchta )

Alica Rohovská

"Dotklo sa ma to, čo sa stalo. Celý týždeň sa cítim zle. Prišla som preto, lebo chcem, aby sa veci pohli. Nechcem žiť v takom štáte, v akom žijeme. Prišla som si aj uctiť pamiatku Jána a jeho priateľky. Verím, že pochod situáciu na Slovensku zmení."

Vladimír Hudec

"Prišiel som hlavne preto, že ma to emočne zasiahlo. Cítim, že tu musím byť, lebo aj keď nepriamo, ovplyvnilo to môj život. Dúfam, že sa už niečo zmení."

Jozef Polák. (zdroj: Gabriel Kuchta)

Jozef Polák

"Prišiel som preto, že boli zavraždení dvaja mladí ľudia. Fico nepochopil, že po tomto končí. Už nevydrží."

Denisa Žabková. (zdroj: Gabriel Kuchta)

Denisa Žabková

"Prišla som preto, pre čo som chodila aj v ´89. V takejto istej zime som tam mrzla. Dlhodobo sa mi nepáči, čo sa deje v tejto republike. Som zhrozená z toho, čo si dovoľujú ľudia, ktorí riadia tento štát a mali by nám slúžiť. Tušila som, že to nie je v poriadku, ale to, čo som sa dozvedela, som nečakala. Kým budú pri moci takíto ľudia, ako sú, tak sa asi nič nezmení. Vyšli najavo hrozné veci, ktoré nikto nevyšetroval."

Jana Kucbeľová. (zdroj: Gabriel Kuchta)

Jana Kucbeľová

"Prišla som sem preto, že nesúhlasím s tým, čo sa deje v tomto štáte. Najviac mi prekáža naša vláda. Prvý krok je ten, aby ľudia nevolili nášho premiéra. Aby konečne pochopili, čo je zlé. Verím, že sa už niečo zmení. Preto sem prišlo toľko ľudí, aby sa niečo zmenilo."

Katarína Blažeková. (zdroj: Gabriel Kuchta)

Katarína Blažeková

"V ´89 som štrngala kľúčmi za zmenu. Chcela som zmenu, ale nie takúto. Dúfam, že toto je ďalší protest, aby sa niečo v tejto krajine zmenilo. Aby moje deti neodišli do zahraničia a ja som tu na starobu nezostala sama."

Vladislav Kmeť. (zdroj: Gabriel Kuchta)

Vladislav Kmeť

"Prišiel som prispieť svojou troškou do Božieho mlyna. Ukázať, že nám to nie je jedno. Dúfam, že tento aj ďalšie pochody niečo zmenia. Aby sme dali jasný signál vláde, že nie sme spokojní."

Zuzana Čačová. (zdroj: Gabriel Kuchta )

Zuzana Čačová

"Prišla som si uctiť pamiatku Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej a zároveň vyjadriť svoj občiansky postoj k tomu, čo sa tu deje. Smrť novinára, ktorý sa venoval týmto veciam, nás vrátila do 90. rokov."

Ľuboš a Lucia Okrúhlicovci. (zdroj: Gabriel Kuchta)

Ľuboš Okrúhlica

"Prišli sme podporiť správnu vec. Aby sa nastolila elementárna spravodlivosť.

Lucia Okrúhlicová

"S manželom sme prišli podporiť správnu vec, aby sa v tomto štáte pohli niektoré veci smerom dopredu. Aby boli postihnuteľní aj ľudia, ktorí pracujú pre štát. Aby sa správali transparentne, ako vyhlasujú."