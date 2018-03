S poľadovicou treba počítať na západnom a strednom Slovensku

Vodiči by mali naďalej jazdiť opatrne.

2. mar 2018 o 18:43 TASR

BRATISLAVA. Vodiči by mali naďalej jazdiť opatrne. A to najmä na západnom a strednom Slovensku, kde na mnohých miestach treba počítať s poľadovicou, prípadne so zvýšením rizikom jej tvorby.

Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Obozretne treba jazdiť hlavne v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom, Trenčianskom, Žilinskom a Banskobystrickom kraji. V súčasnosti stále platí výstraha prvého stupňa.

Slovenská správa ciest (SSC) v tejto súvislosti varuje pred poľadovicou alebo tenkou vrstvou zľadovateného snehu v Bratislave a okolí, ale tiež v oblasti Galanty, Nového Mesta nad Váhom, Trenčína, Dubnice nad Váhom a Tisovca. Stella centrum dopĺňa miesta o okolie Šamorína a Martina a o úsek R1 medzi Novou Baňou a Zvolenom.

Mrznúci dážď padá v okolí Nových Zámkov a Šurian, mrznúce mrholenie spôsobuje problémy aj na diaľnici D1 medzi Popradom a Prešovom. V okolí Lučenca treba počítať s hustým snežením a zasneženou vozovkou.

Podľa portálu zjazdnost.sk by však mali byť zjazdné všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty, cesty I., II. a III. triedy, ako aj horské priechody. Povrch vozoviek je miestami suchý až mokrý, prípadne pokrytý vrstvou čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu.