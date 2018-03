Kaliňák po diskusii opakoval, že sa stoličky nedrží. Hovoriť o odchode však nechcel

Minister vnútra tvrdí, že Most-Híd dostane odpoveď na to, či podá demisiu. Kedy sa tak stane, vraj nie je podstatné.

3. mar 2018 o 18:17 Peter Kováč

BRATISLAVA. S tichým hlasom a vážnym výrazom vysvetľoval minister vnútra Robert Kaliňák v sobotu svoj postoj k výzve koaličného Mosta-Hídu, aby odstúpil pre vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice.

Otázkam novinárov čelil po skončení diskusnej relácie Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy, v ktorej odmietol svoj odchod z postu ministra.

Išlo o jeho prvú reakciu po tom, čo šéf Mosta Béla Bugár po štvrtkovom rokovaní rozšíreného predsedníctva strany predniesol požiadavku strany na jeho odchod.

Na rozdiel od Kaliňákových často aj emotívnych vyjadrení v sobotu asi dvadsať minút pokojne a vytrvalo odpovedal na všetky otázky.

V sprievode hovorcu a ochrankára sa ani nesnažil vyhnúť sa skupinke novinárov, ktorí ho čakali po priamom prenose v rozhlase.

„Robíme všetko pre to, aby sme tento prípad vyšetrili. To je prvé, na čo sa sústreďujeme,“ odpovedal minister vyhýbavo na to, či sa nechystá odstúpiť z postu podobne, ako to spravil jeho stranícky kolega, minister kultúry Marek Maďarič.

To však už Kaliňák komentovať nechcel, rovnako, ako ani odchod Romana Šípoša, riaditeľa kancelárie predsedu vlády Roberta Fica, ktorý bol aj jedným z najbližších spolupracovníkov premiéra.

„Nebudem to komentovať, nie som personálnym pracovníkom sekretariátu pána predsedu,“ reagoval minister vnútra.

Vzápätí s pochopením komentoval vyjadrenia pozostalej rodiny po zavraždenej dvojici, ktorá neverí v nezávislosť vyšetrovania, kým je ministrom on.

„Niečo podobné som zažil v rodine. Neviem, či aj vy,“ vysvetľoval dôvody, prečo chápe takéto postoje.

Ministruje sa mu veľmi ťažko

Aj keď Kaliňák ďalej vyhlásil, že je mu na poste ministra vnútra po smrti Kuciaka a Martiny Kušnírovej „veľmi ťažko“ a že sa tejto stoličky vôbec nedrží, akékoľvek otázky o jeho odchode odbíjal nepriamymi odpoveďami.

Niekoľkokrát opakoval, že v tejto chvíli je jediná dôležitá vec, a to vyšetrenie vrážd. Všetko ostatné je podľa neho druhoradé.

Riešiť nechcel ani to, či by nemal odstúpiť policajný prezident Tibor Gašpar.

„Náš koaličný partner dostane určite veľmi konkrétnu odpoveď v tejto veci,“ odkázal koaličnému Mostu-Híd.

V strane sa vraj o spoločnom postoji ešte chystajú baviť. Kedy? „To je nepodstatná otázka,“ dodal vzápätí Kaliňák.

K tomu, či ho v zotrvaní na poste ministra podporuje stranícky šéf Fico, sa vyjadrovať nechcel so slovami, že premiér má „jednoduché zákonné opatrenia“, ktoré môže využiť.

Úrad vlády už o dve hodiny neskôr rozoslal médiám informáciu, že Fico oficiálne požiadal o mimoriadne vystúpenie vo vysielaní RTVS, a to hneď počas nedele.

V rovnaký deň má vo verejnoprávnom telerozhlase vystúpiť aj prezident Andrej Kiska.

Žitňanskú už Kaliňák nezaujíma

Reakcia Mosta-Hídu prišla tiež rýchlo. Na 12. marca zvolala strana republikovú radu, ktorá má rozhodnúť, ako sa ďalej zachová vo vládnej koalícii.

Na odchod Kaliňáka a Gašpara tlačí podľa zákulisných informácií najmä ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Tá sa už k najnovším vyjadrenia ministra vyjadrovať nechcela.

„Mňa osobne už slová ministra Kaliňáka nezaujímajú. Strana Most-Híd svoje stanovisko povedala," reagovala na situáciu Žitňanská pre TASR.

V celej kauze dvojnásobnej vraždy sa okrem politickej zodpovednosti hovorí aj o napojení ľudí zo Smeru na podnikateľov spájaných s talianskou mafiou. Týka sa to najmä hlavnej štátnej radkyne Márie Troškovej a tajomníka bezpečnostnej rady Viliama Jasaňa, ktorý je tiež exposlancom Smeru.

Ako sa Troškosvá mohla dostať do tesnej blízkosti Fica a ako mohol dostať Jasaň bezpečnostnú previerku na stupeň prísne tajné, nie je jasné.

Kaliňák sa pri vysvetľovaní odvoláva na štandardné postupy Národného bezpečnostného úradu, ktorý sa drží medzinárodných princípov. Diskusiu o tom, či v tomto prípade nezlyhal, odmieta.