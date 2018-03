Občianske združenia vydali spoločné vyhlásenie k situácii na Slovensku

Desiatky združení upozornilo na nedostatky v súvislosti s tragickou vraždou Kuciaka.

3. mar 2018 o 21:18 TASR

BRATISLAVA. Selektívny prístup pri odhaľovaní organizovaného zločinu, nedostatočná ochrana občanov v ohrození i kontakty politických špičiek s osobami podozrivými s prepojením na organizovaný zločin.

To sú niektoré z dlhodobých príčin, ktoré podľa nezávislých kultúrnych centier, inštitúcií a občianskych kolektívov stoja za súčasným stavom v Slovenskej republike. Takmer 40 združení na to upozornilo v spoločnom vyhlásení, reagujúcom na dianie v SR súvisiace so smrťou novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej.

"Dlhodobo sme svedkami rozkladu základných pilierov demokratickej spoločnosti a straty dôvery v štátne inštitúcie, nezávislé súdnictvo a políciu. Nespočetné korupčné kauzy, ktoré dlhé roky ostávajú bez vyvodených dôsledkov, absencia základnej politickej kultúry, verbálne i fyzické útoky štátnej moci na vlastných občanov sú všetko vážnymi traumami slovenskej spoločnosti," píše sa vo vyhlásení.

Signatári upozorňujú, že vražda dvoch mladých nevinných ľudí dostala celý problém do situácie, keď ide o životy občanov SR.

"Vnímame to ako bezprecedentné ohrozenie demokracie a bezpečnosti slovenskej občianskej spoločnosti. Stačilo," zdôrazňujú združenia vo svojom vyhlásení.