Riešením súčasnej politickej krízy sú podľa Sulíka predčasné voľby

SaS spolu s OĽaNO dali Ficovi ultimátum do utorka, aby odvolal Kaliňáka a Gašpara.

4. mar 2018 o 17:47 (aktualizované 4. mar 2018 o 18:48) SITA, TASR

BRATISLAVA. Konečne sa prezident zapojil do politickej krízy, ktorá lomcuje Slovenskom, napísal predseda opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík v statuse nazvanom Odkaz pre prezidenta na sociálnej sieti Facebook.

„Samozrejme, rád sa stretnem a na otázku, ako vidíme budúcnosť Slovenska, odpovedám, že riešenie vidíme v predčasných voľbách. SaS návrh na predčasné voľby v parlamente preto podporí,“ reaguje v svojom statuse na prezidentom avizované rokovania s politickými stranami o tom, ako si predstavujú budúcnosť krajiny.



„Okrem toho, spolu s OĽaNO sme dali Ficovi ultimátum do utorka, aby odvolal R. Kaliňáka a spolu s ním prezidenta Policajného zboru Gašpara. Ak sa tak nestane, začneme od stredy zbierať podpisy potrebné na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, na ktorej navrhneme odvolať premiéra Fica,“ dodáva Sulík.

Sme rodina: Najprijateľnejšie sú predčasné voľby

Hnutie Sme rodina podporuje vyhlásenie predčasných parlamentných volieb. Pre TASR to potvrdil jeho líder Boris Kollár.



"Neviem si predstaviť, že by premiér Robert Fico (Smer) bol schopný rozsiahlej rekonštrukcie vlády, čiže asi aj bez neho. Z nášho pohľadu sú najprijateľnejšie predčasné voľby. Keby sa to spojilo s komunálnymi voľbami, nezaťažilo by to rozpočet. Treba navrátiť dôveru v štát," reagoval Kollár.

Riešením súčasnej napätej situácie v krajine je buď rozsiahla rekonštrukcia vlády, alebo predčasné voľby. Vo vyhlásení to dnes uviedol prezident SR Andrej Kiska.

Podľa vlastných slov chce začať rokovania s predsedami politických strán o tom, ako si predstavujú budúcnosť krajiny. Zároveň zrušil dnešné avizované vystúpenie v RTVS, keďže podľa vlastných slov sa nechce podieľať na divadle najvyšších ústavných činiteľov.