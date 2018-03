Fico opäť zaútočil na Kisku, veľkú rekonštrukciu vlády odmieta

Prezident Andrej Kiska po vražde novinára a jeho partnerky povedal, že nedôvera v štát je obrovská, veci zašli priďaleko a niet cesty späť.

4. mar 2018 o 20:34 Lucia Krbatová, Peter Kováč

BRATISLAVA. Rozsiahla rekonštrukcia vlády alebo predčasné voľby - len v jednej z týchto dvoch možností vidí prezident Andrej Kiska riešenie napätej situácie v spoločnosti po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice.

Prezident povedal, že týždeň čakal na to, s akými riešeniami príde vláda Roberta Fica zo Smeru. „Zdá sa však, že žiadne riešenie sa nečrtá,“ povedal Kiska.

Fico na Kiskovo vyhlásenie zaútočil s tým, že "zjavne nebolo napísané na Slovensku". Odmietol rekonštrukciu vlády aj predčasné voľby.

Pred svojím vyhlásením sa Kiska v nedeľu stretol aj s premiérom, aby o napätej situácii hovorili. "Žiaľ, ukázalo sa, že naše názory na možné riešenie sú rozdielne," povedal. Preto sa rozhodol vystúpiť s prejavom skôr, ako pôvodne plánoval. Napokon nešiel do verejnoprávnej televízie, ako pôvodne plánoval.

"Prekročili sa hranice, veci zašli priďaleko a niet cesty späť. Dospeli sme do momentu, keď vnímame aroganciu moci," povedal Kiska s tým, že nedôvera ľudí v štát je obrovská.

Prezident od pondelka začne rokovania s lídrami politických strán o ďalšom vývoji.

"Rozsiahla rekonštrukcia vlády je popretím výsledkov demokratických parlamentných volieb," odpovedal na Kisku Fico. Zmeny podľa neho závisia od dohody lídrov troch koaličných strán a prezident pri tom nemá žiadnu úlohu.

Po Kiskovom rozhodnutí zrušil aj on svoje vystúpenie v RTVS a s vyhlásením predstúpil pred novinárov na Úrade vlády.

"Prezident vystihol podstatu v tom, že nevidí schopnosť vlády vyriešiť túto situáciu," hovorí politológ Grigorij Mesežnikov. Ľudia podľa neho v posledných dňoch strácajú dôveru v štátne inštitúcie a Kiska vo svojom vyhlásení podľa jeho slov nepriamo vyjadril nedôveru vláde.

Politológ: Ficov prejav bol nepatričný

"Zmienka o tom, že prezidentov prejav nebol písaný na Slovensku, je absolútne nemiestna, a to som ešte mierny," povedal Mesežnikov o Ficovi. Premiér podľa neho stratil zmysel pre realitu, pretože rekonštrukcia vlády neznamená automaticky popretie výsledkov volieb.

Prejav vznikol v Tatranskej Javorine, napísal na sociálnej sieti prezidentov hovorca Roman Krpelan. "To je stále na Slovensku. Ak treba, ukážeme aj miestnosť, prípadne stôl, kde sa tvoril."

Fico aj v minulosti na Kisku ostro útočil, no politológa Pavla Baboša tentoraz jeho konfrontačný tón prekvapil. "V tejto situácii zvyšuje polarizáciu v spoločnosti a to dnes krajina nepotrebuje," hovorí. Kľúčové pre ďalší politický vývoj bude podľa neho rozhodnutie Mosta-Hídu o tom, či zotrvá v tejto koalícii.

Most-Híd ako jediná z koaličných strán prišla ešte minulý týždeň s požiadavkou, aby odstúpil minister vnútra Robert Kaliňák zo Smeru.

Cez víkend sa Kaliňák po dvoch dňoch mlčania objavil vo viacerých diskusných reláciách. Odmietol politickú zodpovednosť za vraždu novinára a jeho partnerky, hoci ako minister vnútra má na starosti bezpečnosť štátu a nedôveru vo vyšetrenie vraždy pod jeho vedením má veľká časť verejnosti.

Ukázalo sa na to aj na piatkových smútočných pochodoch za zavraždených, ktoré boli po celom Slovensku aj vo svete. Len v Bratislave naň prišlo podľa aplikácie na prepočet ľudí okolo 20-tisíc účastníkov aj s množstvom transparentov na odstúpenie Kaliňáka.

Ak by v Smere zasa podržali Kaliňáka ako po kauze Bašternák, podľa Mesežnikova by to v tejto situácii hnali na hranu.

Prezident sa podľa Baboša nemýli v tom, že "v dospelejších demokraciách, na ktoré sa radi pozeráme, keď hľadáme vzory a pozitívne príklady, by už Robert Kaliňák nebol ministrom vnútra, a to niekoľko rokov".

V Moste rozhodnú až o týždeň

Po Kaliňákových slovách, že nechce odstúpiť, Most zvolal svoju republikovú radu na pondelok 12. marca. Predseda strany Béla Bugár je celý budúci týždeň na dovolenke v zahraničí, nereagoval ani na prezidentovo vyhlásenie.

V Moste zatiaľ nechcú povedať, či je pre nich prijateľnejšia rekonštrukcia vlády, alebo predčasné voľby. Bugár ešte vo štvrtok povedal, že je za odchod Kaliňáka, no pád vlády nechce.

"Neviem, čo je to rozsiahla rekonštrukcia vlády. Ak sa má výmena týkať aj premiéra, je to v podstate pád vlády," hovorí poslanec Mosta František Šebej.

Po takej by musela vzniknúť nová vláda, ktorá by prišla s novým programom a musel by ho odsúhlasiť parlament. Šebej však nevylučuje ani predčasné voľby, za ktoré však musí zahlasovať 90 poslancov. Aj o prípadnom odchode z koalície má hovoriť republiková rada Mosta.

Po prezidentovom prejave vystúpil s vlastným aj predseda parlamentu Andrej Danko z SNS. Je pripravený viesť rozhovory s Ficom aj s prezidentom, no z jeho prejavu nebolo jasné, k čomu sa SNS prikláňa.

Opozičné strany SaS, OĽaNO aj Sme rodina podporujú predčasné voľby.