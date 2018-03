Žitňanská získala na informačný systém Obchodného registra milióny eur

Do slovenskej justície smeruje ďalšia veľká investícia.

5. mar 2018 o 11:30 TASR

BRATISLAVA. Do slovenskej justície smeruje ďalšia veľká investícia. Ministerstvo spravodlivosti podpísalo s ministerstvom dopravy zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 9.935.967 eur.

Predmetom projektu financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je vybudovanie nového Informačného systému Obchodného registra (OR).

Investičný systém

V zmluve, ktorá bola zverejnená v centrálnom registri zmlúv, sú upravené podmienky čerpania eurofondov.

Nový informačný systém je ťažiskom reformy OR, ktorej cieľom je odbremeniť súdy zaťažené touto agendou, zlepšiť kvalitu údajov zapísaných v OR a zvýšiť kvalitu služieb.

Ministerstvo sľubuje napríklad uľahčenie registrácie spoločností, ktoré má v niektorých situáciách prebiehať takmer on-line spôsobom.

"Ministerstvo spravodlivosti finalizuje prípravu podkladov pre verejné obstarávanie, ktoré avizovalo predbežným oznámením vo vestníku verejného obstarávania v októbri 2017," informoval hovorca rezortu Peter Bubla.

Podklady na vyhlásenia tendra podliehajú kontrole na úrovni riadiaceho orgánu, ktorým je rezort dopravy.

"Samotné verejné obstarávanie môže byť vyhlásené až po schválení súťažných podkladov riadiacim orgánom. Veríme, že by sa nám mohlo podariť vyhlásiť verejné obstarávanie v druhom štvrťroku," doplnil Bubla. Projekt by mal byť podľa zmluvy zrealizovaný do konca októbra 2019.

Návrh opatrení

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) predstavila vlani v októbri návrh opatrení na zlepšenie fungovania OR.

Ten by mala schváliť vláda, potom ministerstvo spustí celkovú reorganizáciu a modernizáciu v tejto oblasti.

Chce dosiahnuť lepšie fungovanie a zvýšenie efektivity OR, čo má v konečnom dôsledku prispieť i k zlepšeniu podnikateľského prostredia.

Registrové súdy by mali byť odbremenené od nesporovej registračnej agendy, ktorá súvisí so zápismi do OR. Jej významná časť by sa mala presunúť na externých registrátorov, ktorými budú notári.

Procesy by sa mali elektronizovať s cieľom zvýšiť presnosť a znížiť chybovosť zapísaných údajov.

To sa má dosiahnuť zavedením výlučnej elektronickej podoby podávania návrhov na zápis údajov, na zápis zmeny zapísaných údajov do obchodného registra a na výmaz zapísaných údajov z obchodného registra s preddefinovanými kontrolami.

Rezort chce napokon efektívnejšie prepojiť OR s referenčnými registrami a inými zdrojovými registrami, ktoré sú preň zdrojom informácií.