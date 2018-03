Kaliňákov koniec už naznačujú aj v SNS

Na Kaliňákovom mieste by odstúpila nielen ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná, ale zrejme aj podpredseda SNS Anton Hrnko.

5. mar 2018 o 20:21 Lucia Krbatová, Ján Krempaský

BRATISLAVA. Hlasy o odchode Roberta Kaliňáka zo Smeru z kresla ministra vnútra sa začínajú ozývať aj z prostredia SNS. Strana sa doteraz k situácii v koalícii po dvojnásobnej vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej nevyjadrovala.

Za koniec dvojky Smeru vo vláde sa v pondelok vyjadrila ministerka pôdohospodárstva za SNS Gabriela Matečná. Inak ako Kaliňák by podľa vlastných slov konal aj podpredseda SNS a poslanec Anton Hrnko. Nespokojnosť v SNS zachytil aj odchádzajúci minister kultúry Marek Maďarič zo Smeru.

Aspoň časť SNS by sa tak mohla pridať k požiadavke druhého koaličného partnera Mosta-Hídu, ktorý minulý týždeň vyzval na Kaliňákov odchod. Či inak odíde z koalície, by malo byť známe až na budúci pondelok.

O situácii v koalícii v pondelok rokoval aj Smer. Popoludní však jeho šéf a premiér Robert Fico nepriniesol žiadne zásadné stanovisko. „Táto vláda má krajinu, ktorá si vnútri svoje problémy vyrieši, kedy to bude treba,“ povedal.

„Myslím si, že Fico stále hľadá spôsoby, ako udržať Kaliňáka vo funkcii,“ hovorí sociológ Martin Slosiarik.

Matečná by vyvodila zodpovednosť

Matečná povedala, že by na Kaliňákovom mieste odstúpila. „Vyvodila by som politickú zodpovednosť,“ vysvetlila. O osude ministra by podľa nej mala hovoriť koaličná rada na budúci utorok.

Že by na Kaliňákom mieste odstúpil, naznačil aj Hrnko. „Ja mám inú citlivosť, v tejto situácii by som určite reagoval inak,“ povedal pre SME.

Aj Maďarič v pondelok povedal, že za konkrétne zmeny vo vláde sa podľa neho postavil nielen Most, ale už „aj predstavitelia ďalšej koaličnej strany hovoria o nejakých konkrétnych zmenách“.

„Dnes je jasné, že k nejakým zmenám vo vláde musí prísť,“ vyhlásil. Bude podľa neho nevyhnutné, aby Kaliňák ako minister vnútra skončil. Keby to urobil minulý týždeň, tak by to stačilo, keď odstúpi teraz, už je otázne, či to krízu vyrieši, hovorí odchádzajúci minister.

Analytici: Kľúčový bude postoj Mosta

„Strašne to naťahujú, takže ani to už nemusí stačiť,“ hovorí politológ Grigorij Mesežnikov o odkladaní rozhodnutia Smeru o Kaliňákovi.

Slosiarik si myslí, že Smer sa nakoniec bude snažiť o nejakú rekonštrukciu vlády. Kľúčovým bude podľa oboch analytikov tlak, aký na odvolanie Kaliňáka vyvinie Most.

Jeho predstavitelia na situáciu nereagujú. Čakajú, kým sa vráti šéf strany Béla Bugár z dovolenky.

Ak by rozhodnutie Most stále nechával na Smere, ako sa Bugár vyjadril minulý štvrtok, a strana by nepohrozila odchodom z koalície, možnosť, že „všetko pôjde v starých koľajách, sa dokonca výrazne zvyšuje“, myslí si Slosiarik.

Pre Most však bude podľa neho výhodnejšie, keby dôsledne trval na Kaliňákovom odchode. Ak by bez toho zotrvával v koalícii, voliči by mu to podľa neho spočítali. Stigma z toho, že ustúpil Smeru, by bola u jeho voličov „ťažko prekonateľná“, myslí si Slosiarik.

Fico odvádza pozornosť na Sorosa

Fico sa však v pondelok namiesto prestavby vlády rozhovoril o možnom prevrate, za ktorým by mal byť prezident Andrej Kiska.

Naznačil, že za rukopisom jeho nedeľného vyhlásenia ku kríze, ktorá vznikla po dvojnásobnej vražde, je finančník a filantrop George Soros. Pridal sa tak k názorom konširátorov a extrémistov.

„Udalosti, ktoré sa stali po brutálnej vražde niečo naznačujú,“ povedal Fico. Označil to za pokus o „totálnu destabilizáciu“. Prezidenta sa spýtal, čo robil 20. septembra v New Yorku na Piatej Avenue.

„Pýtam sa, prečo hlava štátu Slovenskej republiky išla na súkromnú pôdu k človeku, ktorý má veľmi pochybné meno, a ten človek sa volá pán Soros?“

Premiér sa tak podľa politológa Pavla Baboša zaradil k politikom, ako je maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý zneužíva útoky na Sorosa v Maďarsku. „Zároveň sa rétorikou priblížil k mnohým dezinformačným webom, proti ktorým, paradoxne, bojujú štátne aj európske orgány,“ hovorí.

Fico podľa neho vyhlásením polarizuje spoločnosť a pripravuje si pôdu na to, aby ďalšie prejavy občianskej nespokojnosti mohol spochybniť tým, že ich označí za pokus o štátny prevrat, ktorý riadi niekto cudzí.

Kiska svoje stretnutie so Sorosom netajil a v septembri na facebooku napísal, že debatovali o rómskej problematike. Stretnutie podnietil Soros, keď videl titulku New York Times, kde písali o úspešnom príbehu Rómov v Spišskom Hrhove.

„Premiér ignoruje, že sa mu rúca vláda,“ reagoval na Fica prezidentov hovorca Roman Krpelan. „Odpútavanie pozornosti konšpiračnými teóriami nezbavuje premiéra povinnosti riešiť hlbokú politickú krízu, alebo uvoľniť miesto niekomu, kto to dokáže.“