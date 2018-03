Minúta po minúte: Maďarič skončil, Fico chystá vyhlásenie

Prezident Andrej Kiska prijal v pondelok abdikačný list ministra kultúry Mareka Maďariča.

5. mar 2018 o 14:50 (aktualizované 5. mar 2018 o 15:22) Martin Vonšák

Prezident prijal abdikáciu ministra kultúry Mareka Maďariča

Maďarič priznal, že nejaká zmena vo vláde musí prísť, priklonil sa k prezidentovmu návrhu rekonštrukcie.

Robert Fico zvolal na 15:00 tlačový brífing

V piatok sa bude konať ďalší pochod v súvislosti s vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej

Situáciu sledujeme minútu po minúte:

15:22 Opozičné hnutie OĽaNO zvolá okrúhly stôl parlamentnej a neparlamentnej demokratickej opozície.

Podľa lídra hnutia Igora Matoviča chcú ľudia vidieť, čo bude so Slovenskom po odchode Fica. Opozícia chce preto ukázať, že si vie sadnúť za jeden stôl a ponúknuť alternatívu, vysvetlil.

Termín zvolania okrúhleho stola podľa Matoviča ešte neurčili. Tiež nie je jasné, ktoré strany dostanú pozvánku.

15:19 Poslanec SNS Anton Hrnko reagoval na vyjadrenie ministerky Matečnej, že na Kaliňákovom mieste by odstúpila, tým, že nie je členkou strany.

"Ja som viazaný koaličnou zmluvou, ktorá hovorí o tom, že by si to mala koaličná strana vyriešiť v prvom rade sama. Ak sa to nestane, potom to budeme riešiť," hovorí Hrnko.

Kaliňák podľa neho nie je politicky zodpovedný na vraždu Jána Kuciaka a jeho partnerky. Na otázku, čo by urobil na Kaliňákovom mieste on, reagoval slovami "ja mám inú citlivosť, v tejto situácii by som určite reagoval inak".

15:17 Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná (nom. SNS) by na mieste Kaliňáka vyvodila politickú zodpovednosť.

Uviedla to v pondelok na tlačovej konferencii, na ktorej tiež doplnila, že "o všetkom sa bude rokovať na utorkovej koaličnej rade s našimi partnermi".

15:05 Rekonštrukciu vládneho kabinetu podporila aj ďalšia členka Smeru. Podľa europoslankyne a členky predsedníctva strany Moniky Smolkovej s ohľadom na obnovenie dôvery ľudí nevyhnutná.

Podľa jej informácií sa určitá zmena vlády už pripravovala a udalosti spojené s vraždou investigatívneho novinára Jána Kuciaka túto zmenu zrejme len urýchlia.

15:03 Udalosti posledných dní na Slovensku majú dopad aj na samosprávy. Väčšinový klub SMER-SD, SDKÚ-DS, SNS opúšťajú traja poslanci v banskobystrickom mestskom zastupiteľstve. Tam vznikol trojčlenný poslanecký klub s názvom Srdcom Bystričania, ktorý tvoria viceprimátor Martin Turčan a poslanci Katarína Čižmárová a Matúš Molitoris.

Všetci traja kandidovali v posledných komunálnych voľbách za SDKÚ.

14:53 Pochody v súvislosti s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej budú pokračovať.

Organizátori ohlásili ďalší protest na piatok 9. marca, teda presne týždeň po pochode "Nechceme späť 90-te".

BRATISLAVA. Minister kultúry Marek Maďarič (Smer) doručil do rúk prezidenta SR Andreja Kisku abdikačný list. Prezident prijal odchádzajúceho ministra kultúry dnes o 14:00 v Prezidentskom paláci v Bratislave.

Premiér Robert Fico dočasne poveril vedením ministerstva kultúry podpredsedu vlády Petra Pellegriniho.

Fico tiež zvolal brífing, na ktorom sa chce vyjadriť k aktuálnej politickej situácii.