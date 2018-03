OĽaNO žiada zastaviť nákup transportérov, fínska zbrojovka má byť skorumpovaná

Opoziční poslanci sa chcú pýtať na preverovanie fínskej zbrojovky aj šéfa SIS.

6. mar 2018 o 12:59 TASR

BRATISLAVA. Rezort obrany podľa opozičného hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) zámerne utajoval nákup obrnených transportérov.

Vyhlásili to v utorok na tlačovom brífingu predseda hnutia Igor Matovič a poslankyňa NR SR za OĽaNO Veronika Remišová. Vyjadrili obavy z možnej korupcie pri tomto najväčšom nákupe v histórii Ozbrojených síl SR.

"Existujú informácie o korupčnom správaní fínskej zbrojovky, napríklad v Chorvátsku či Slovinsku. Táto firma je opakovane spájaná s korupciou, za obchody v Slovinsku usvedčili dokonca premiéra," uviedla Remišová.

"Firma, od ktorej máme kupovať transportéry, bola v skutočnosti vyšetrovaná pre korupciu v Chorvátsku, Egypte čiv Slovinsku. Korupčné schémy pri kúpe transportérov boli najpodrobnejšie zmapované v prípade Slovinska, za korupciu tam bol odsúdený premiér krajiny a dlhší čas vo väzbe strávil riaditeľ divízie transportérov vo Fínsku, pre škandál musel vtedy odísť aj generálny riaditeľ celejfirmy," priblížila rozsah podozrení Remišová.

Podľa nej je najdôležitejšie v momentálnej situácii nákup zastaviť, preto vyzvala predsedu SNS Andreja Danka, aby si spravil poriadok na Ministerstve obrany SR, kde pôsobia jeho nominanti.

"Šéf Slovenskej národnej strany musí tento obchod zastaviť. V priemere išlo na úplatky v minulosti totiž ažsedem percent z celkovej sumy obstarávania, čo je v našom prípade 90 miliónov eur," doplnila Remišová.

Svoje obavy vyjadril aj líder OĽaNO Igor Matovič, podľa ktorého je kľúčový človek v rezorte obrany riaditeľ služobného úradu Ján Hoľko. "Najbližší človek Andreja Danka je na ministerstve obrany priamo zodpovedný za tietorekordné nákupy. Aj tento človek, pán Hoľko, obchodoval stalianskou mafiou, preto musíme obchod zrušiť a dôkladne preveriť všetky súvislosti," povedal Matovič.

Opoziční poslanci sa chcú pýtať na preverovanie fínskej zbrojovky aj na výbore pre kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS), ktorá má podľa nich v náplni prácetakéto podozrivé operácie preverovať. Ak by riaditeľ SIS nedokázal tieto skutočnosti dostatočne dôveryhodne vysvetliť, mal by svoju funkciu podľa poslancov za OĽaNO opustiť.

Nové transportéry by mali stáť až 1,2 miliardy eur, s vyhliadkou ich dodania do roku 2029. Celkovo by malo pozemným silám pribudnúť 81 kusov obrnencov typu 8x8 a až404 menších vozidiel 4x4. V rámci celkovej sumy je zarátanáaj cena za infraštruktúru pre vozidlá (personál, munícia,výcvik či garáže).