Organizátorka pochodov v Banskej Bystrici: Teraz už nejde len o tú jednu udalosť, ľudia sú veľmi nespokojní

Nie je tu nejaká silná alternatíva, ktorá by mohla vládu nahradiť, ale v tomto stave sa nedá pokračovať, hovorí MARTINA STRMEŇOVÁ.

7. mar 2018 o 17:45 Lucia Krbatová

Martina Strmeňová Je koordinátorkou občianskej platformy Nie v našom meste, ktorá vznikla v roku 2014 ako reakcia na zvolenie Mariana Kotlebu do župného úradu v Banskej Bystrici. Venujú sa najmä boju proti extrémizmu, rozbehli aj viaceré vzdelávacie aktivity. Minulý piatok spoluorganizovala pochod v Banskej Bystrici.

Ako ste sa dozvedeli o vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej?

„Boli sme práve vtedy na súde s Milanom Mazurekom. Pre nás, ako pre občiansku platformu, to bola povinnosť, lebo sme vedeli, že v tom čase bude pred súdom protest a chceli sme byť pri tom. Sledovali sme popritom médiá, máme aj kontakty na nejakých ľudí z médií, ktorí nám dali vedieť, čo sa stalo. Bol to čierny pondelok. Sedíme na súde, vedľa nás sedí pán s tričkom Na stráž, dolu asi tristo ľudí Kotlebovej ĽSNS skanduje veľmi nepríjemné heslá a do toho príde táto šokujúca správa.“

Čo vám napadlo ako prvé?

„Tým, že sme boli na súde a predtým sme veľmi dlho a intenzívne žili protestom (proti ĽSNS, pozn. red.), napadlo mi, že vražda bude prvé, čo pán Kotleba zneužije pri najbližšej príležitosti. Hneď potom mi napadlo, že sa vracajú 90. roky a už je prekročená hranica.“

Ako rýchlo po tejto informácii prišiel nápad urobiť spomienkový pochod za Jána Kuciaka a jeho partnerku v Banskej Bystrici?

Pochod Postavme sa za slušné Slovensko 9. marca v piatok Organizátori spomienky na Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej ohlásili pokračovanie v pochode v Bratislave pod názvom Postavme sa za slušné Slovensko aj tento piatok Ide o apolitické zhromaždenie, kde organizátori žiadajú dôkladné a nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej aj novú dôveryhodnú vládu Z väčších miest sa zatiaľ zapojili Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Martin, Trenčín, Nitra, Poprad, Považská Bystrica, Spišská Nová Ves aj Praha

„Niektorí naši členovia už v ten deň zorganizovali sviečkovú spomienku pri Morovom stĺpe. Jeden z našich členov, 20-ročný študent Jerguš, je veľmi akčný a zabezpečil kondolenčnú knihu. Nebola to masová akcia, ale chceli sme si ňou pripomenúť obete. Potom to už bol prirodzený vývoj. Dozvedeli sme sa, že Bratislavčania organizujú pochod a veľa ľudí sa nám ozývalo s tým, že nebudú schopní ísť v piatok do Bratislavy. Rozhodli sme sa, že to urobíme v Bystrici aj pre ľudí zo Zvolena, z Brezna a okolia. Komunikovala som s Karolínou Farskou (organizátorka protikorupčných pochodov aj piatkovej pietnej spomienky, pozn. red.), či by im to neprekážalo, aby to nevnímali tak, že im chceme odlákať ľudí.“

Čo bolo najnáročnejšie na organizácii pochodu?

„Asi zohnať takých rečníkov, aby sme udržali pietny tón, ale aby ľudia zároveň vnímali, že treba niečo spraviť. Na zháňanie ťahúňa na pódiu sme mali len niekoľko dní. Neviem, či sa to úplne podarilo, ale nakoniec vystúpila riaditeľka Štúdia tanca Zuzana Ďuricová Hájková, ktorá mala asi najsilnejší príhovor. Apelovala na morálku, ale veľmi pokojným tónom. Mali sme tam aj Malého cynika (Jakub Pohle, zakladateľ webu Málo cynizmu pre toto mesto, pozn. red.), ktorý to zasa trochu vyburcoval.“

Koľko ľudí prišlo na námestie?