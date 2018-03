Sme rodina nepodporí úradnícku vládu, žiada predčasné voľby

Boris Kollár podporí zvolanie schôdze Národnej rady na odvolanie vlády, uviedol po stretnutí s prezidentom SR.

7. mar 2018 o 11:54 TASR, SITA

BRATISLAVA. Opozičné hnutie Sme rodina podporí návrh na odvolanie vlády v parlamente, je za predčasné voľby a odmieta úradnícku vládu. Prípadnej zrekonštruovanej vláde podporu nesľubuje.

Informoval o tom predseda Sme rodina Boris Kollár po stretnutí s prezidentom SR Andrejom Kiskom, s ktorým hovorili o vládnej kríze.

"Poslanecký klub Sme rodina podporí svojimi podpismi zvolanie schôdze Národnej rady na odvolanie vlády SR a naši poslanci budú hlasovať za. V prípade, že bude vláda odvolaná, budeme podporovať čo najskorší termín volieb," uviedol Kollár.

Žiadny variant úradníckej vlády

Úradnícku vládu odmietol. Nová vláda môže podľa Sme rodina vzniknúť len na základe volieb.

"Nebudeme podporovať žiadny variant úradníckej vlády. Pretože takáto vláda nedostala mandát od voličov," vyhlásil Kollár. Prezident podľa neho o úradníckej vláde nehovoril. "Vyjasňovali sme si postoje. Na nič nás nenahovára, netlačil nás do ničoho," poznamenal.

Politická situácia dospela podľa hnutia do stavu, kedy sa nemôže riešiť zákulisnými rokovaniami politikov, "alebo v horšom prípade rokovaniami oligarchov v pozadí".

"V takejto situácii je jediná férová možnosť obrátiť sa na občanov, aby rozhodli o budúcnosti Slovenska vo voľbách," zdôraznil Kollár.

Poukázal na potrebu obnovy dôvery v štát. Podľa Sme rodina by nepomohlo, keby vláda nevznikla z vôle ľudu, ale na základe zákulisných dohôd.

Prezident podľa Kollára nepovedal, čo si predstavuje pod zásadnou rekonštrukciou vlády. Ak by k takej prišlo, podľa Kollára by to upokojilo len situáciu v koalícii.

„Ak by nová vláda vznikla nejakými zákulisnými rokovaniami alebo politikárčením, to by situáciu iba zhoršilo. Ľudia sa nás neustále pýtajú, prečo majú 300-eurové dôchodky a 500-eurové platy. To, čo teraz vyplávalo na povrch, im dáva na to jasnú odpoveď. Vidíme, že politici svoj čas a energiu venujú vlastnému prospechárstvu, venujú čas svojim oligarchom, ale na ľudí im už čas nezostáva. To je to najdôležitejšie, čo musíme zmeniť, ak chceme obnoviť dôveru v štát,“ uvádza sa v stanovisku Sme rodina, ktoré médiám prečítal Kollár po stretnutí s prezidentom Andrejom Kiskom.

Na odstúpenie Kaliňáka a Gašpara je už neskoro

Kollár si tiež myslí, že keby pred týždňom premiér Robert Fico odvolal ministra vnútra Roberta Kaliňáka a policajného prezidenta Tibora Gašpara, situácia by sa upokojila. Teraz to už stačiť podľa neho nemusí.

"Myslím si, že teraz to už asi nebude stačiť ani pre ich vlastných koaličných poslancov," doplnil.

Fica tiež kritizoval, za jeho "prepojenia" na mafiu. Zdôraznil, že on síce s mafiánmi vyrastal a rozišiel sa s nimi. Kým premiér s nimi nevyrastal a má takýchto ľudí na úrade vlády.

Premiér Fico Kiskovi vyčíta, že pozval na rokovania iba opozičné strany a ako s prvým sa stretáva s lídrom hnutia Sme rodina Borisom Kollárom.

Predseda vlády odkázal prezidentovi, aby "rešpektoval výsledky parlamentných volieb a postupoval zodpovedne voči krajine a jej občanom".

Podľa Fica sa v paláci začína scenár, ktorý má za cieľ zmeniť mocenské pomery v štáte a znegovať výsledky regulárnych parlamentných volieb.