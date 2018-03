Trošková šla na stretnutie s Merkelovou aj napriek protestu diplomatov

Robert Kaliňák označil Máriu Troškovú za „sekretárku“ no podľa diplomata Ondreja Gažoviča chodila na stretnutia najvyšších politikov.

7. mar 2018 o 12:10 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Keď Slovensko oznámilo nemeckým diplomatom, že na stretnutí premiéra Roberta Fica s kancelárkou Angelou Merkelovou v apríli 2017 bude aj Mária Trošková nemeckí diplomati protestovali.

Na takéto stretnutia totiž chodia vysokopostavení ľudia a ich priebeh sa dolaďuje do najmenších detailov, vysvetľuje vo svojom komentári pre Denník N Ondrej Gažovič, ktorý v rokoch 2012 – 2017 pôsobil ako diplomat na Ministerstve zahraničných vecí a na veľvyslanectve Slovenskej republiky v Berlíne.

„Nie je príjemné byť na druhej strane telefónu, keď vám nemeckí diplomati naznačujú, že so zložením vašej delegácie majú problém. Nie je to príjemné, najmä keď chápete, že majú pravdu. Najmenej príjemné je to vtedy, keď viete, že Úrad vlády SR odmieta cúvnuť,“ napísal Gažovič, ktorý stretnutie osobne pripravoval.

Rovnako sa Trošková zúčastnila aj ďalšieho stretnutia o tri hodiny neskôr so spolkovým prezidentom Frank-Walter Steinmeierom.

Osoba, ktorú dnes minister Robert Kaliňák označuje za „sekretárku“, bola podľa Gažoviča prerobená na odborníčku na zahraničnú politiku.