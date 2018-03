Kiska poveril Pellegriniho dočasným vedením ministerstva kultúry

Pellegriniho na dočasné vedenie ministerstva navrhol premiér Robert Fico.

7. mar 2018 o 15:43 (aktualizované 7. mar 2018 o 17:20) TASR

BRATISLAVA. Dočasným ministrom kultúry je Peter Pellegrini (Smer). Vedením rezortu ho poveril v stredu prezident Andrej Kiska. Pellegriniho navrhol premiér Robert Fico (Smer).

"Pán prezident ma požiadal, aby som zabezpečil bezproblémový chod rezortu, čo som mohol garantovať," povedal Pellegrini. Rezort je podľa jeho slov po Maďaričovi plne funkčný.

Znepokojený prezident

Prezident Andrej Kiska očakáva, že mu premiér dá v krátkom čase návrh na nového riadneho ministra kultúry. To, že ho nemá ani týždeň po ohlásenej demisii Mareka Maďariča, ho znepokojuje.

"Chcem vyjadriť znepokojenie, že ani týždeň po ohlásenej demisii do dnešného dňa nemám žiadne mená na riadneho ministra. Očakávam od premiéra, že túto situáciu v krátkom čase vyrieši," povedala hlava štátu.

Rozumie, že úlohou premiéra je čeliť "aktuálnemu riziku rozpadu vlády, riziku straty väčšiny poslancov v parlamente".

Prezident však očakáva, že po jarných prázdninách sa vedeniam vládnych strán podarí stretnúť, rokovať o riešení situácie a informovať o ňom.

V hre je viacero mien

Pellegrini nepovedal, kto bude novým ministrom kultúry. Potvrdil, že v hre je viacero mien vrátane Erika Tomáša.

Podľa informácií TASR sú v hre mená Erik Tomáš, Ján Podmanický a Dušan Jarjabek. Pellegrini zdôraznil, že najskôr treba vyriešiť súčasnú situáciu, až potom môže prísť meno nového ministra.

Miesto ministra kultúry sa uvoľnilo po odchode Mareka Maďariča (Smer). Jeho abdikáciu prevzal prezident v pondelok 5. marca. Maďarič z vlády odišiel po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

"Neviem si po vražde novinára, či sa už potvrdí, alebo nie, že to súviselo s jeho prácou, predstaviť, že by som naďalej pôsobil vo funkcii šéfa tohto rezortu," odôvodnil svoj odchod Maďarič, ktorý ostáva radovým členom Smeru a vracia sa do parlamentu.