Fico má záujem vládu udržať. Je to absolútne zásadná požiadavka, hovoria v Moste o konci Kaliňáka

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská z Mosta-Hídu neprišla v stredu na rokovanie vlády. Jej hovorca odkázal, že riešila stranícke veci.

7. mar 2018 o 20:13 Lucia Krbatová

video //www.sme.sk/vp/36541/

BRATISLAVA. Hoci poslednými vyjadreniami, blízkymi konšpiračným teóriám, premiér Robert Fico zo Smeru posúval hranicu únosnosti podľa viacerých predstaviteľov Mosta-Hídu, v stredu povedal, že má záujem, aby vo vláde zotrvali.

Či to znamená koniec ministra vnútra Roberta Kaliňáka, ktorý Most požaduje, nepotvrdil.

S predsedom Mosta Bélom Bugárom bude Fico hovoriť v pondelok. Bugár je celý týždeň na zahraničnej dovolenke, vrátiť by sa mal v sobotu.

Kaliňák stále odmieta odísť, hoci je zodpovedný za bezpečnosť krajiny a značná časť verejnosti nedôveruje vyšetrovaniu vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, kým je ministrom a Tibor Gašpar policajným prezidentom.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



"Vždy môžete položiť na stôl viacero alternatív, z ktorých si môže partner vyberať, takže odpoveď môže byť rôzna," odpovedal Kaliňák na otázku, čo iné by sa ešte mohlo stať, aby Most udržali vo vláde. V pondelok podľa neho prídu odpovede na to, čo Smer urobí.

Prečítajte si tiež: Spolu na šnúrke od Bugárových gatí

V Moste hovoria o Kaliňákovom konci ako o podmienke, pre ktorú, ak nebude splnená, sú pripravení odísť z vlády. "Táto požiadavka je absolútne zásadná, ale môžem hovoriť len za seba," hovorí poslanec František Šebej.

Všetko podľa neho preberú na republikovej rade Mosta. Pôvodne sa mal zísť v pondelok po Bugárovom návrate, no Fico povedal, že bude v utorok po koaličnej rade.

Opozícia už oznámila, že podá návrh na vyslovenie nedôvery vláde. Fico hovorí, že opozícii ide o štátny prevrat.

Vedenie Smeru za Kaliňákom zatiaľ stojí. "Z hľadiska ľudského sa poznáme 20 rokov, dôverujem mu viac ako pánovi Matovičovi alebo Sulíkovi, ale, samozrejme, vnímame aj požiadavky našich koaličných partnerov a diskutujeme o nich," povedal minister hospodárstva a podpredseda Smeru Peter Žiga.

Presvedčivejšie sa za Kaliňáka postavil generálny manažér Smeru a minister práce Ján Richter. "Má moju dôveru. Pán Kaliňák je taký skúsený a zodpovedný politik, že ak dospeje k presvedčeniu, že jeho pôsobenie vo funkcii škodí politickej strane Smer, je pripravený vyvodiť sám závery," tvrdí. Na otázku, či Kaliňák vo funkcii už Smeru neškodí, odpovedal, že "v tejto chvíli má plnú podporu vedenia strany".

Žitňanská má stranícky program

Viacerých členov Mosta-Hídu rozčúlilo, že Fico naznačuje, že za nedeľňajším prejavom prezidenta Andreja Kisku je finančník a filantrop George Soros a že začal spochybňovať občianske protesty po vražde tým, že prišli podozrivo rýchlo.

Prečítajte si tiež: Kaliňák robí zo Smeru ľahký terč, hovoria niektorí poslanci. Špičky zatiaľ vyčkávajú

Podobnú rétoriku používajú konšpirátori, extrémisti, ale napríklad aj maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý tým polarizuje spoločnosť.

Premiér podľa stanoviska Mosta zvolil "nebezpečnú cestu, z ktorej už nemusí byť návrat".

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská z Mosta označila takéto výroky za neprijateľné a neprípustné pre prejavy premiéra.

Na pravidelné stredajšie rokovanie vlády za seba poslala štátnu tajomníčku. "Vzhľadom na situáciu a plánovanú republikovú radu strany Most-Híd má pani ministerka celý týždeň stranícky program," odkázal jej hovorca Peter Bubla.

Neprišli ani ďalší členovia vlády, napríklad minister zdravotníctva za Smer Tomáš Drucker, ministerka pôdohospodárstva za SNS Gabriela Matečná. Meškal minister dopravy za Most Árpád Érsek, oficiálne pre návštevu u lekára. Rokovanie preto odložili o niekoľko hodín. Hovorkyňa premiéra Beatrice Szabóová povedala, že viacerí ministri odcestovali, lebo sú jarné prázdniny.

V Moste oficiálne hovoria, že ultimáta pri hľadaní spravodlivosti v súčasných kauzách nepomôžu. "Nepomôžu však ani ničím nepodložené konšpiračné teórie o zahraničnom zásahu do slovenských veci verejných," odkázala hovorkyňa Klára Debnár.

video //www.sme.sk/vp/36539/

Opozícia vyvolá hlasovanie o dôvere

Ešte pred zasadnutím vlády zvolal Fico po vyše týždni tlačovú besedu, kde už odpovedal na niekoľko otázok. Predtým len dával vyhlásenia a rýchlo odchádzal.

Vo svojom vystúpení útočil na opozíciu, spochybnil, že prezident Andrej Kiska začal rokovania s opozičnými stranami, a upozorňoval najmä na prepojenia lídra Sme rodina Borisa Kollára na mafiu a pýtal sa, ako s ním môže prezident rokovať.

Prečítajte si tiež: Kaliňák má plnú podporu vedenia strany, hovorí Richter

Ako je možné, že jeho blízkymi pracovníkmi na Úrade vlády boli Mária Trošková a tajomník bezpečnostnej rady Viliam Jasaň zo Smeru Fico nepovedal.

Obaja mali prepojenia na Antonina Vadalu, ktorého talianska organizácia na boj proti mafii DIA vedie ako človeka blízkeho kalábrijskej mafii 'Ndrangheta.

"Možno príde čas, keď sa budete musieť ospravedlniť," hovorí Fico s tým, že zodpovednosť už bola vyvodená. Na Úrade vlády obaja dočasne skončili až po verejnej požiadavke Mosta.

Kiska sa v stredu stretol okrem lídrov Sme rodina aj s OĽaNO, vo štvrtok má v pláne rokovanie s SaS.

Stretnutie s prezidentom aj s premiérom inicioval zas šéf SNS a predseda parlamentu Andrej Danko. Kiska zatiaľ nepovedal jasne, či v piatok príde. "Myslím, že toto stretnutie má zmysel, ak bude mať konkrétny výsledok. A ja určite navrhnem konkrétne riešenie," hovorí.

Ľudia majú podľa Kisku právo počuť vysvetlenia o prepojení vládnej moci a organizovaného zločinu. Riaditeľ tajnej služby Anton Šafárik prezidenta informoval, že SIS dlhodobo upozorňovala vybraných členov vlády na mafiánsku skupinu na východe. Kiska povedal, že ľudia majú právo vedieť, prečo to členovia vlády dlhodobo ignorovali.

Tomáš ministrom kultúry?

Erik Tomáš Je bývalý novinár, začínal ako hovorca u ministra vnútra Roberta Kaliňáka, neskôr sa stal šéfom tlačového odboru Úradu vlády.

Po voľbách v roku 2016 sa stal štátnym tajomníkom na ministerstve školstva, no dlho tam nevydržal a vrátil sa do parlamentu ako poslanec a začal radiť premiérovi s komunikáciou.

Hoci nie je členom vedenia, zúčastňuje sa na jeho rokovaniach.

Predseda parlamentu Andrej Danko z SNS ho označil za donášača.

Kým vláda je v kríze, v Smere podľa televízie Joj stihli vybrať nástupcu ministra kultúry Mareka Maďariča, ktorý ako jediný člen vlády odstúpil z funkcie po vražde novinára a jeho partnerky.

Má ním byť mediálny poradca premiéra a poslanec Smeru Erik Tomáš.

"Neviem o tom, že by predsedníctvo Smeru prijalo v tejto veci nejaké rozhodnutie," povedal Tomáš a označil to za mediálne špekulácie.

Maďariča dočasne zastupuje vicepremiér Peter Pellegrini.

Kiska upozornil, že Fico mu ani po týždni neoznámil, kto bude novým ministrom.

„Očakávam od premiéra, že túto situáciu v krátkom čase vyrieši,“ povedal. Rozumie však, že jeho úlohou je teraz čeliť rozpadu vlády.