Unicredit neodpovedá, prečo schválil dlžníkovi Vadalovi lízing na auto

Dať úver na auto žiadateľovi, ktorý je na zozname dlžníkov, je veľmi neštandardné, hovorí odborník na financie.

7. mar 2018 o 18:59 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Banka zvyčajne nedá úver žiadateľovi, ktorého meno je na zozname dlžníkov, tvrdí Maroš Ovčarik, šéf portálu Finančný kompas. Taliansky podnikateľ Antonino Vadala však dostal lízing na auto, hoci už predtým dlhoval slovenskej pobočke Unicredit banky.

O lízingu pre Vadalu, ktorého siedmim firmám blokoval exekútor majetok, písalo na začiatku augusta 2013 slovenské veľvyslanectvo v Ríme talianskej organizácii na boj proti mafii DIA. Chcelo od nej vedieť, či má informácie o Vadalovi, pretože bol podozrivý z podvodov pri eurofondoch.

Prečítajte si tiež: Nie som mafián, tvrdí Vadala. Talianska antimafia ho však spája s 'Ndranghetou

Unicredit nevysvetlil, prečo Vadalovi lízing schválil.

Vadalovo meno sa v médiách objavilo koncom februára po vražde investigatívneho novinára Jána Kuciaka, ktorý pripravoval článok aj o jeho aktivitách na východnom Slovensku.

Zároveň sa objavilo podozrenie, že je blízky kalabrijskej mafii ´Ndrangheta, s ktorou ho nepriamo spája aj DIA.

Expert: Je to veľmi neštandardné

"Ak má banka informácie, že žiadateľ je neplatič, je neštandardné, aby mu poskytla úver," vysvetľuje Ovčarik. Bolo by to podľa neho možné len vtedy, keby sa za Vadalu zaručila nejaká tretia osoba, ktorá by zaňho splácala lízing, keby on prestal.

Ak sa za Vadalu nikto nezaručil a napriek tomu lízing dostal, je to "veľmi neštandardné", dodáva finančný analytik.

O lízing na svoje BMW požiadal Vadala podľa komunikácie z 2. augusta 2013 medzi naším rímskym veľvyslanectvom a talianskym úradom na boj proti mafii koncom roku 2012.

Keď pracovníčka slovenskej pobočky Unicreditu zistila, že Vadala je medzi dlžníkmi a majetok jeho siedmich firiem blokujú exekútori, jeho žiadosť odmietla.

Do hodiny jej však Lukáš Musílek z českého Unicreditu nariadil, aby hneď pripravila lízingovú zmluvu.

Musílek je podľa portálu finstat.sk členom predstavenstva Unicreditu. Slovenský Unicredit už patrí pod český a má štatút pobočky zahraničnej banky.

Naša ambasáda v liste píše, že to nebolo slobodné Musílkovo rozhodnutie. Povoliť lízing mu nariadili Maria Emanuela Grassi alebo Mario Agostini z Milána. Sú to podľa finstatu členovia dozornej rady milánskej centrály Unicreditu.

Unicredit neodpovedá

Slovenská pobočka Unicreditu ani jej talianska centrála do uzávierky nevysvetlili, prečo Vadala lízing dostal.

"Je všeobecným pravidlom, že nekomentujeme akékoľvek záležitosti týkajúce sa potenciálnych alebo existujúcich klientov," napísala jej hovorkyňa Zuzana Ďuďáková.

Banka tiež neodpovedala, či o Vadalovej žiadosti o úver informovala políciu.

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti zakazuje legalizovať majetok, ktorý by mohol pochádzať z trestnej činnosti a prikazuje banke takého žiadateľa nahlásiť finančnej polícii.

Prinajmenšom v rokoch 2002 a 2003 talianska polícia podľa informácií DIA vyšetrovala Vadalu v prípade medzinárodného obchodu s drogami a pre ukrývanie Domenica Venturu s väzbami na kalábrijskú mafiu.

V marci 2003 ho zadržala slovenská polícia a v septembri toho istého roku odovzdala talianskym orgánom na rímskom letisku Fiumicino.

Na otázku, či Vadalu vyšetrovala pre podozrivý lízing, naša polícia odmietla odpovedať. "V súčasnosti sa polícia nebude k žiadnym otázkam vyjadrovať," napísalo komunikačné oddelenie jej prezídia.