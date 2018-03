Vadala opäť zavádzal. V čom sa mu nedá veriť?

Nesedia jeho vyjadrenia o vzťahoch s mafiou, Máriou Troškovou ani s poslancom Smeru Madejom. Už v rozhovore z roku 2016 Vadala nehovoril pravdu.

7. mar 2018 o 19:23 Adam Valček

BRATISLAVA. Antonino Vadala v utorňajšom rozhovore pre denník Korzár viackrát zavádzal alebo nehovoril pravdu.

Rozhovor bol jeho druhým verejným vyjadrením o vzťahoch s talianskou mafiou, verejnými funkcionármi a Máriou Troškovou, asistentkou premiéra Roberta Fica zo Smeru.

O stykoch s 'Ndranghetou hovoril už v roku 2016 s vtedajším reportérom týždenníka Plus 7 dní Ivanom Megom, aj vtedy ich zaprel.

Jeho aktuálne vyjadrenie pôsobia dôveryhodnejšie, až hlbšie skúmanie ukazuje, že ani tieto nesedia.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Antimafia: slovenský Vadala

Antonino Vadala Narodil sa v roku 20. apríla 1975 v kalábrijskej dedine Melito di Porto Salvo,

tvrdí, že na Slovensko prišiel v roku 2000,

mal vzťah s Máriou Troškovou, spolu založili firmu GIA Management,

podľa talianskej polície prinajmenšom v minulosti udržiaval vzťahy s talianskou mafiou,

na Slovensku podniká prevažne v poľnohospodárstve a s realitami, v minulosti rozbiehal solárne elektrárne pri Lučenci,

drukuje Smeru.

Tvrdí napríklad, že v Kalábrii žil ďalší Antonino Vadala a ten bol naozaj mafián, ale je to len jeho menovec, s ktorým nič nemá.

„Zobrali prvého idiota, ktorým je Antonino Vadala, a urobili zo mňa hviezdu podsvetia, ako keby som bol Al Pacino,“ tvrdí Vadala, „dokonca ten Antonio Vadala už nežije, zomrel pred niekoľkými rokmi vo väzení.“

V Kalábrii skutočne žil mafián Antonino Vadala, ktorý sa narodil v roku 1952. V neapolskej nemocnici zomrel na rakovinu 16. októbra 2013.

Antonino Vadala, ktorý podnikal s budúcou poradkyňou premiéra Máriou Troškovou, sa narodil v roku 1975. Aký je medzi nimi vzťah, nie je známe, Vadala tvrdí, že žiadny.

Vadalovo vyjadrenie nie je dôkazom, že on sám s mafiou nespolupracoval. Jeho vzťahy s 'Ndranghetou dokazuje niekoľko dokumentov talianskej polície a súdov, ktoré vyslovene spomínajú Antonina Vadalu, ročník 1975.

Potvrdzuje to aj komunikácia talianskej antimafiánskej policajnej jednotky DIA so slovenskou ambasádou v Ríme z roku 2013, ktorú majú aktuality.sk a denník SME do nej nahliadol.

Nie je pravda ani to, že „v súvislosti so mnou, Sebastianom Vadalom a Brunom Vadalom (obaja bratia - pozn. red.) nikdy talianske orgány neposlali upozornenie na Slovensko“. Na všetkých troch upozornila DIA práve v listoch z roku 2013 našu ambasádu.

Antonino Vadala, ktorý zomrel v roku 2013, má syna Carmela. Človeka s rovnakým menom má žijúci Antonino Vadala medzi priateľmi na sociálnej sieti. Priezvisko Vadala nepatrí v Taliansku medzi časté.

Zatykač potvrdila aj Trošková

Vadala tiež v rozhovore odmietol, že by v roku 2001 ukrýval neskoršieho vraha Domenica Venturu, ktorý vtedy pašoval drogy. Informáciu napísal zavraždený novinár Ján Kuciak v poslednom článku, ktorý nedokončil.

Polícia podľa článku odpočúvala telefón medzi Vadalom a mafiánskym bossom, keď si dohadovali, kam Venturu ukryjú. Vadala síce tvrdí, že v prípade bol trestne stíhaný, ale proces podľa neho zastavili hneď, ako predložil potvrdenie, že v inkriminovanom čase bol na Slovensku.

Kuciak píše, že za ukrývanie Venturu na Vadalu vydali zatykač, vychádza z dokumentov, ktoré má od talianskych kolegov a ktoré zmieňujú slovenského Vadalu. Zatykač na neho potvrdila pre Nový Čas aj Mária Trošková staršia.

Zatiaľ nie je úplne jasné, ako tento Vadalov prípad dopadol. Kuciak napísal, že ho oslobodili pre nedostatok dôkazov. Taliansky denník La Repubblica minulý týždeň naopak napísal, že ho odsúdili na jeden a pol roka.

Ako to bolo s Madejom

Fotografia, ako sa vysmiati Vadala a poslanec Smeru Róbert Madej držia za plecia s palcami hore, sa objavila krátko po Kuciakovej vražde.

Madej tvrdí, že s Vadalom neudržiava žiadny kontakt, fotografia je stará päť až sedem rokov a vraj asi pochádza z nejakej spoločenskej udalosti, kde bolo viac ľudí.

„Madeja poznám z čias, keď ešte nebol v politike. Jeho advokátska kancelária mi zakladala firmy a robila iné právne úkony, keď som robil elektrárne,“ tvrdí zas Vadala.

Madej sa však dostal prvýkrát do parlamentu v roku 2002 ako najmladší poslanec v histórii - mal 21 rokov a vtedy právo iba študoval. Univerzitný web píše, že doštudoval v roku 2004.

Znamená to, že pre Vadalu nemohol pracovať ako advokát ešte pred vstupom do politiky, keďže v tom čase ešte ani nedoštudoval právo, nieto že by mal vlastnú advokátsku kanceláriu.

Vadalovo tvrdenie podľa zistení SME nesedí ani so zakladateľskými listinami firiem na solárne elektrárne, ktoré rozbiehal v roku 2011 pri Lučenci. Pri ich zakladaní mu nepomáhal Madej, ale advokát Ladislav Faludi z Lučenca.

O Troškovej: len kamarátka

Vadala v rozhovore pre Korzár poprel, že by mal partnerský vzťah s Máriou Troškovou a že sa mali vziať. „My sme ako brat a sestra, ona je naša kamarátka, poznáme sa roky. Mal som ju rád, lebo bola seriózna kočka,“ povedal.

To, že Vadala s Troškovou žil, potvrdila jej matka Mária Trošková staršia pre Nový Čas. Vadala tvrdí, že „jej mama je vystresovaná, je chorá“. Nový Čas zverejnil nahrávku rozhovoru, a rozprávala prirodzene a pokojne, nebadať na nej, že by bola rozrušená.

Zoznámenie Troškovej mladšej a Vadalom opisujú jej matka aj Vadala rovnako. Vadala bol drobným sponzorom Miss Pezinok, riaditeľkou súťaže bola Trošková mladšia. Nie je jasné, prečo by klamala iba o tom, že spolu žili.

Suseda nepozná

Nedôveryhodne znejú aj Vadalove tvrdenia, že nepozná Carmina Cinnanteho, hoci teoreticky to možné je.

Kuciak zistil, že polícia v roku 2004 objavila v jeho aute československý samopal so zbrúseným výrobným číslom a laserovým zameriavačom. Za nedovolené ozbrojovanie dostal dvojročnú podmienku.

Carmine Cinnante s príbuznými podniká na východe Slovenska. Obchodný register okrem neho zmieňuje aj Giuseppe Cinnanteho a Pietra Cinnanteho. Všetci traja pôsobia v poľnohospodárskych firmách, ktoré sídlia na rovnakej adrese.

Giueseppe Cinnante má v Dvoriankach medzi Trebišovom a Vranovom nad Topľou rozsiahle poľnohospodárske pozemky, v ich susedstve vlastní polia aj Vadalova firma.

Polícia o zabudnutej zbrani mlčí

Vadala si v rozhovore na dvoch miestach odporuje. V jednej časti kritizuje slovenských novinárov, že zverejňujú neoverené informácie a za príklad im dáva talianske médiá, ktoré podľa neho "majú inú kultúru - ak nemajú dôkazy, nepíšu“.

Keď mu však denník pripomenul informáciu denníka La Repubblica, že ho za ukrývanie zločinca odsúdili na rok a pol, začal talianskych novinárov spochybňovať.

Spochybnil aj prácu polície počas minulotýždňovej razie. Tvrdí, že policajti počas nej zobrali z domu iba dve legálne držané zbrane, tretiu si našiel v trezore, keď ho polícia prepustila.

Polícia nereagovala s vysvetlením, že prokurátor uvalil na prípad informačné embargo.

Hovorkyňa špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová povedala len toľko, že prokurátor zatiaľ nezistil žiadne pochybenie policajtov pri vyšetrovaní.

Vadala sa v rozhovore jasne nevyjadril k tomu, že prokuratúra zhromaždila 73 prípadov, ktoré sa týkajú jeho, jeho rodiny a známych.

„Nemám žiadny problém, ak budú postupovať kresťansky a demokraticky,“ hovorí.