Via Iuris: Glváč odvádza pozornosť od vyšetrenia vraždy aj korupcie

Slovensko podľa nich potrebuje nezávislé vyšetrenie vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka.

8. mar 2018 o 12:39 SITA

BRATISLAVA. Predstavitelia strany SMER sa štvrtkovým útokom na občianskych aktivistov a mimovládne organizácie snažia odpútať pozornosť od vyšetrovania vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky ako aj od vyšetrovania škandálu možných kontaktov blízkych spolupracovníkov pána premiéra na organizovaný zločin.

Uvádza sa to v stanovisku VIA IURIS, na ktoré vo štvrtok podpredseda NR SR za Smer Martin Glváč na tlačovej besede tiež zaútočil. Stanovisko VIA IURIS poskytol výkonný riaditeľ organizácie Milan Šagát.

"Slovensko potrebuje dôsledné a nezávislé vyšetrenie vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka, a nie konšpiračné teórie o Georgeovi Sorosovi. Slovensko musí byť právnym štátom, v ktorom nemusíme pochybovať o dôveryhodnosti polície alebo prokuratúry a kde nebudeme voči moci bezmocní," uvádza sa v stanovisku.

"Našou odpoveďou na útoky politikov je, že budeme robiť ešte viac, ešte lepšie a ešte profesionálnejšie to, čo doposiaľ - pomáhať miestnym aktivistom a komunitám v boji za ich práva, pomáhať odvážnym Bielym vranám, zabezpečovať odbornú a právnu pomoc občianskym organizáciám, odhaľovať prípady zneužívania práva a navrhovať legislatívne zmeny, ktoré odpolitizujú políciu, prokuratúru a súdy," povedal Šagát.



Glváč na tlačovej besede zaútočil na občianske pochody, ktoré sa budú konať v piatok po celom Slovensku aj vo svete. Pokračoval aj v konšpiráciách - organizáciu VIA IURIS spojil s Georgeom Sorosom. Organizátorov pochodu zase spojil s hnutím OĽaNO.