Komora sestier vyzýva na riešenie spoločenskej situácie

Medzi sestrami, pôrodnými asistentkami aj zdravotníkmi narastá nespokojnosť.

8. mar 2018 o 13:13 SITA

BRATISLAVA. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) je znepokojená vážnou celospoločenskou situáciou, ktorá na Slovensku nastala po vražde dvoch mladých ľudí a následnej koaličnej kríze.

"Sestry a pôrodné asistentky sa každý deň pri svojej práci stretávajú so smrťou a chorobou, aktívne sa podieľajú na prevencii a prinavrátení zdravia pacientov, a preto vnímajú o to emotívnejšie chladnokrvnú dvojnásobnú úkladnú vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice," píše komora v stanovisku.

Najvyšší predstavitelia SK SaPA si však nemôžu nevšimnúť, že medzi sestrami, pôrodnými asistentkami, zdravotníkmi a ostatnými občanmi narastá nespokojnosť s tým, ako politici a štátnici v súčasnosti riešia vzniknutú situáciu.

"Verejnosť postupne stráca dôveru v štátnu správu a svoje občianske postoje a názory prejavuje účasťou na organizovaných verejných zhromaždeniach," konštatovala komora sestier.



Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek, ktorá ako samosprávna stavovská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou zastupuje viac ako 40 tisíc sestier a pôrodných asistentiek, preto vyzýva najvyšších ústavných činiteľov, aby bezodkladne spoločne riešili vzniknutú situáciu a Slovensko tak dokázalo, že je stále európskou demokratickou krajinou.

"Je potrebné čím skôr vrátiť fungovanie štátu do bežných koľají, Slovensko má množstvo problémov, ktoré je potrebné riešiť, či už v zdravotníctve, školstve či v spravodlivosti," apelovali sestry.



Jána Kuciaka a jeho priateľku Martinu Kušnírovú zavraždili v ich rodinnom dome vo Veľkej Mači. Podľa policajného prezidenta Tibora Gašpara vraždy pravdepodobne súvisia s prácou novinára. Podľa ďalších informácií by vraždy mohli súvisieť s talianskou mafiou operujúcou na východe Slovenska. V moderných dejinách Slovenska je to prvá vražda novinára.