Danko očakáva na stretnutí s Ficom a Kiskom upokojenie konfliktu

Prezident Andrej Kiska navrhuje, aby traja najvyšší ústavní činitelia podpísali spoločnú deklaráciu

8. mar 2018 o 14:31 SITA

BRATISLAVA. Predseda NR SR Andrej Danko víta deklaráciu, ktorú predložila Kancelária prezidenta SR a zároveň čaká aj na návrh z Úradu vlády SR.

Uvádza sa to vo vyjadrení, ktoré poskytol odbor komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR.

Danko očakáva upokojenie konfliktu

Danko verí, že v piatok spoločne s prezidentom a predsedom vlády pripravia dokument a riešenie, ktoré upokojí snahy o štátny rozvrat a zastaví štvavú kampaň.

„Prierezový dokument - deklarácia, ktorá bude kompromisom všetkých strán, je nutnosťou v súčasnej situácii. Verím zároveň, že piatkové stretnutie obrúsi hrany konfliktu premiéra s prezidentom. Slovensko potrebuje najmä pokoj a nie spor dvoch ústavných činiteľov,“ uviedol Andrej Danko a dodal, že situácia sa, žiaľ, stále dramatizuje.

„Aj dnešný poplach na pôde NR SR o nahlásení bomby, ale, žiaľ, aj osobné vyhrážanie sa zamestnancom parlamentu sú dôkazom toho, že situácia narastá a smeruje ku konfliktu. Násilie plodí iba násilie a nie je možné, aby v našej spoločnosti boli takéto agresívne nálady. Preto je našou úlohou viesť dialóg a nie podporovať konflikt a vyjasniť si ústavné kompetencie,“ uzavrel Danko.

Kiska vyžaduje jednoznačný signál

Prezident Andrej Kiska navrhuje, aby na piatkovom stretnutí traja najvyšší ústavní činitelia podpísali spoločnú deklaráciu. Myslí si, že spoločné stretnutie bude mať zmysel iba vtedy, ak z neho vzíde niečo konkrétne.

"Aktuálna kríza dôvery si vyžaduje jednoznačný signál," povedal vo štvrtok Kiska.

Dodal, že on, predseda NR SR Andrej Danko a premiér Robert Fico by sa mali zaviazať, že súčinnosťou prispejú k vyriešeniu súčasnej politickej krízy. Vyzval aj na to, aby sa pokojné občianske protesty nenazývali pokusmi o prevrat.