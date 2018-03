Prokurátor Špirko prehovoril o korupčnej schéme Kaliňáka s Počiatkom

Minister vnútra Robert Kaliňák podľa prokurátora maril vyšetrovanie korupčného prípadu, v ktorom sám figuroval. Druhým zúčastneným bol údajne exminister Ján Počiatek.

8. mar 2018 o 15:34 Matúš Burčík

BRATISLAVA. Minister vnútra Robert Kaliňák a exminister financií Ján Počiatek čelia podozreniu z miliónovej korupcie pri štátnej zákazke z roku 2016.

Oznámil to prokurátor Vasiľ Špirko, ktorý prípad na začiatku vyšetroval. Na základe vykonštruovaného obvinenia mu ho však odňali. Následne čelil disciplinárnemu stíhaniu.

Minulý týždeň disciplinárna komisia rozhodla, že Špirko sa žiadneho previnenia nedopustil.

Špirko vo štvrtok predstúpil pred novinárov a podrobne popísal, čo sa podľa neho stalo. Vychádzal z trestného oznámenia podnikateľa Ľuboša Vargu, ktorý v lete 2016 vypovedal o údajnej korupcii v Kaliňákovom rezorte.

Úplatok v hodnote 200 miliónov eur bol podľa svedka určený pre „Jana a Roba“.

Zákazka bola z roku 2010. Týkala sa dodávky sieťových komponentov a technológií. „Svedok - oznamovateľ uviedol konkrétne obchodné spoločnosti, ktoré sa na zákazke zúčastnili. Popísal účasť konkrétnych fyzických osôb a nastavené finančné vzťahy,“ hovorí Špirko.

Kľúčoví svedkovia

Varga podľa neho pomenoval dve konkrétne osoby, ktoré označil za kľúčové. Prvou bol „pán Milan“, ktorý projekt manažoval.

„Bol blízkou osobou ministra vnútra Roberta Kaliňáka a vtedajšieho ministra financií Jána Počiatka,“ konštatoval Špirko. Bližšie Pána Milana nekonkretizoval.

Dodal len, že mal blízko aj k Úradu vlády, konkrétne k skupine zameranej na informatizáciu štátnej správy.

Druhá dôležitá osoba podľa Špirka nebola z verejného života. Označil ju ako „Peňaženka“. Jej úlohou bolo vytvárať „transakčnú históriu peňazí“, ktoré zo zákazky prišli. „Boli určené pre Jana a Roba,“ uviedol prokurátor. Peňaženka podľa neho pôsobil na Kaliňákovom ministerstve ako poradca.

Podnikateľ, ktorý vec oznámil, tvrdil, že musel zaplatiť províziu za to, že jeho firmu do zákazky prijali. Výška provízie mala byť niekoľko desiatok percent z výnosov z obchodu.

„Celkovo v piatich čiastkach odovzdal 60-tisíc eur, 100-tisíc eur, 100-tisíc eur, 100 až 150-tisíc a nakoniec 100-tisíc eur,“ konštatoval Špirko.

Legalizačná schéma

Zopakoval, že peniaze boli určené Janovi a Robovi. „Peňaženka prízvukoval oznamovateľovi, že za týmto obchodom je Jano a Robo.

Sú to ich peniaze a ak by nezaplatil, dostal by sa do konfliktu s týmito osobami, čo by pre neho znamenalo katastrofálne problémy.“

“ Zákazka bola podľa oznamovateľa účelová, mala slúžiť jedine na to, aby sa vytiahli peniaze z ministerstva vnútra a aby sa urobil obchod pre Jana a Roba. „ Vasiľ Špirko, prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry

Peniaze údajne pretiekli cez legalizačnú schému. Na konci reťaze mala byť obchodná spoločnosť FoRest, v ktorej figurovali Kaliňák s Počiatkom.

„Oznamovateľ mi vlastnou rukou nakreslil legalizačnú schému a popísal vzťahy, ktoré tam fungovali,“ vyhlásil Špirko, ktorý v tom čase zároveň riešil Kaliňákovu kauzu B. A. Haus.

Išlo o podozrenia z pochybného prevodu peňazí cez firmu podnikateľa Ladislava Bašternáka. „Uvedená schéma mi vyvracala tvrdenia ministra vnútra o pôvode peňazí, ktoré pochádzali z tejto spoločnosti,“ povedal Špirko.

Dodal, že išlo o objem peňazí v hodnote 200 miliónov eur. Schému Špirko založil do spisu a mala by tam byť.

„Zákazka bola podľa oznamovateľa účelová, mala slúžiť jedine na to, aby sa vytiahli peniaze z ministerstva vnútra a aby sa urobil obchod pre Jana a Roba,“ dodal prokurátor.

Zastrašovanie prokurátora

Špirko naznačil, že uvedená kauza bola skutočným dôvodom toho, prečo voči nemu v roku 2016 polícia začala trestné stíhanie, urobili mu prehliadku kancelárie a odňali mu osobné veci, vrátane mobilu.

Aj keď v jeho prípade išlo o podozrenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa, prezident policajného zboru Tibor Gašpar vec pridelil NAKA, ktorá je zameraná na vyšetrovanie najzávažnejších zločinov.

Ďalej konala Národná protikorupčná jednotka, ktorú vedie Róbert Krajmer. „Osobne požiadal, aby mu vec bola pridelená, vyplýva to zo spisu,“ tvrdí Špirko.

Prokurátor ďalej vyhlásil, že štát proti nemu zneužil prostriedky moci len preto, že sa rozhodol vyšetrovať závažnú trestnú činnosť vo vzťahu ku Kaliňákovi.

V najbližšom čase preto podá trestné oznámenie na Kaliňáka, Gašpara, šéfa NAKA Petra Hraška a aj Krajmera.

Ich konanie vyhodnotil ako sabotáž. Diskreditáciu pritom podľa zistení Špirka nariadil priamo Kaliňák.

Špirko vyslovil obavu o svoj život. Štát mu podľa neho ochranu nevie zaručiť. K svojmu budúcemu pôsobeniu na prokuratúre sa vyjadril nejasne.

„Dnes ešte budem prokurátorom, neviem ako si moje vystúpenie vyhodnotia nadriadení, budem očakávať ich reakciu.“

Preveroval Kaliňáka

Prokurátor Špirko preveroval aktivity Kaliňáka v súvislosti s kauzou Bašternáka, ktorý má blízko k Smeru a je podozrivý z miliónových daňových machinácií.

V Bašternákovom komplexe Bonaparte si prenajíma rezidenciu premiér Robert Fico. Kaliňák v roku 2013 kupoval od Bašternáka podiel vo firme B.A. Haus.

Polícia Špirka obvinila zo zneužívania právomoci verejného činiteľa v lete 2016.

Špirko sa podľa obvinenia mal dopustiť komunikáciou s Vargom, ktorý bol stíhaný tiež pre daňové podvody. S obvineným okrem formálnej komunikácie viedol aj neformálne rozhovory. Súvisieť mali so záujmom Vargu prispieť k odhaleniu inej závažnej trestnej činnosti.

Konkrétne išlo práve o zákazky na Ministerstve vnútra financované zo štátneho rozpočtu, alebo z eurofondov.

Po jednom takom rozhovore v júni 2016 Špirko podľa obvinenia na vlastnú päsť spísal trestné oznámenie, v ktorom využil poznatky od Vargu, bez jeho vedomia.

Následne ho údajne chcel zverejniť cez poslancov opozície. Navrhol to vraj Vargovi s tým, že mu to môže pomôcť pri uzavretí dohody o vine, ktorou by dosiahol zmiernenie trestu v jeho kauze.

Vargu Špirko podľa obvinenia následne nútil, aby trestné oznámenie podpísal. Na jeho konanie políciu upozornil 15. júla samotný Varga s advokátom, ktorý pri debate prokurátora s jeho klientom nebol prítomný. Prokurátora obvinili o niekoľko dní.

V akom štádiu je dnes vyšetrovanie údajnej korupcie na Kaliňákovom ministerstve, zatiaľ nie je známe.