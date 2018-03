Česká novinárka Svobodová: Fico hrá o život, Sorosom si pripravuje pôdu na predčasné voľby

Medzi politikmi a novinármi na Slovensku cítim otvorené nepriateľstvo, u nás to také nie je, hovorí reportérka týždenníka Respekt IVANA SVOBODOVÁ.

8. mar 2018 o 20:45 Lucia Krbatová

Koľko dní ste už na Slovensku a akú líniu kauzy vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej pokrývate?

„Bola som tu minulý týždeň asi na dva dni, pretože po vražde sme boli všetci v šoku. Vtedy som sa sústredila najmä na vyšetrovanie, kam povedie, čo preveruje polícia a písala som profil pána Kuciaka.

Od začiatku tohto týždňa som na Slovensku opäť, no teraz sa viac sústredím na politickú situáciu, ako to Slovensko zvláda politicky.“

Ivana Svobodová Je reportérkou českého týždenníka Respekt.

Pracuje v ňom od roku 2010 a venuje sa najmä politickým témam.

Predtým pôsobila ako redaktorka týždenníka Týden.

Na Slovensku teraz píše o vražde Jána Kuciaka a politickej situácii.

Premiér začal vo svojich vyhláseniach vyťahovať strašiaka konšpirátorov Georgea Sorosa, v Smere obviňujú prezidenta a opozíciu zo štátneho prevratu. Na štvrtkovej tlačovej besede predstaviteľov Smeru ste sa pýtali práve na to. Ako Smer podľa vás situáciu zatiaľ zvláda?

"Práve linka s Georgom Sorosom je to, čo ma momentálne najviac zaujalo. Keď s tým váš premiér vyrukoval, zostala som trochu v šoku. Nenapadlo by mi, že od vraždy to tak rýchlo dospeje do týchto temných hlbín a že premiér bude mať potrebu brnkať na najnižšie pudy u slovenských občanov. Zneisťovanie v štýle, pozor, niečo sa tu deje za naším chrbtom, niekto to tu celé riadi a my do toho nevidíme, je typická taktika dezinformátorov.

Aj u nás v Česku je Soros veľkou témou, ale len pre konšpiračné weby. V prezidentských voľbách pri kandidátovi Jířim Drahošovi napríklad úplne vážne písali, že pri debate mal určite načúvadlo a Soros mu hovoril, čo má povedať. To bolo vtipné. U vás to až také vtipné nie je.“

Ako vnímate tieto jeho vyhlásenia v Česku, keď premiér donedávna stále hovoril o jadre Únie, aké je Slovensko demokratické?