Dobré ráno: Ako si Jano a Robo mali vypýtať dvesto mega

O čom prokurátor Špirko hovorí a ako ho šikanovali.

8. mar 2018 o 23:49 Matúš Burčík, Tomáš Prokopčák

Prokurátor Vasiľ Špirko naznačil, že minister vnútra Robert Kaliňák a exminister financií Ján Počiatek majú prsty v rozsiahlej korupcii.

Údajný úplatok pre „Jana a Roba“ mal byť až 200 miliónov eur. Zákazka z roku 2010 sa týkala dodávky sieťových komponentov a technológií.

Špirko hovoril o celej legalizačnej schéme a priznal, že sa bojí o svoj život.

Tomáš Prokopčák sa o jeho tvrdeniach rozpráva s Matúšom Burčíkom.

Krátky prehľad správ

Dnes sa na viacerých miestach (nielen) Slovenska odohrajú protesty za slušné Slovensko. Organizátori chcú nezávislé vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a novú, dôveryhodnú vládu. Demonštrácie začínajú o piatej hodine poobede, mnohé univerzity udelili študentom rektorské a dekanské voľná.

Na pokojné protesty vyzval účastníkov aj bratislavský arcibiskup a predseda Konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský. Ľudia by sa podľa Cirkvi mali zdržať nenávisti a násilia.

Béla Bugár sa napokon predčasne vracia z dovolenky. Prísť na Slovensko by mal podľa informácií SME už dnes, cez víkend tak bude rokovať strana Most. Až následne by sa mal Bugár stretnúť s premiérom Robertom Ficom. Most si ako svoju základnú požiadavku kladie koniec Roberta Kaliňáka.

Miloš Zeman zložil včera svoj druhý prezidentský sľub. Českým prezidentom, ak mu to zdravotný stav dovolí, bude najbližších päť rokov. Následne Zeman zaútočil na novinárov a na českú verejnoprávnu televíziu.

Peter Sagan skončil v druhej etape prestížnych pretekov Tirreno - Adriatico na druhom mieste. O víťazstve Marcela Kittela nad Slovákom v 167 kilometrov dlhej etape napokon rozhodol záverečný špurt.

