V súvislosti s kauzou Transpetrol skončil vo väzbe už raz odsúdený právnik

Väzbu obžalovaného súd nenahradil dohľadom probačného a mediačného úradníka.

8. mar 2018 o 19:59 TASR

BRATISLAVA. Najvyšší súd (NS) SR vo štvrtok vzal do väzby Ignáca I., ktorého prokurátor obžaloval v prípade podvodu v spojitosti so spoločnosťou Transpetrol. Uviedla to hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.

"NS SR dnes obžalovaného Ignáca I. vzal do väzby. Väzbu obžalovaného súd nenahradil dohľadom probačného a mediačného úradníka," povedala Važanová. NS SR zároveň určil termín verejného zasadnutia v tejto veci na 21. marca tohto roka.

Špecializovaný trestný súd v Pezinku uznal právnikov Ignáca I. a Jána H. za vinných z pokusu pokračujúceho obzvlášť závažného zločinu podvodu spáchaného formou spolupáchateľstva. Ignác I. by mal podľa rozhodnutia ŠTS stráviť vo väzení 11 rokov, Ján H. päť rokov.

Rozsudok ŠTS z roku 2015 nie je právoplatný, o odvolaní bude rozhodovať NS SR. Ignác I. ospravedlnil svoju neúčasť na súde pre zdravotné problémy.

Východoslovenskí právnici podľa ŠTS predstierali, že sú oprávnení konať v mene spoločnosti Transpetrol a uznávali pohľadávky voči štátnemu prepravcovi ropy. Ignác I. sa mal vydávať za predsedu predstavenstva akciovej spoločnosti, Ján H. za člena predstavenstva.

Dňa 4. júna 2009 mali uznať u súdnej exekútorky v Prahe v mene Transpetrolu neexistujúce dlhy voči dvom spoločnostiam v celkovej výške 13,173 milióna eur vrátane zmluvných pokút.

Pritom sa zaviazali, že Transpetrol ich zaplatí do 10. júna 2009. Dvojica zároveň súhlasila s priamou vykonateľnosťou exekučných zápisov, ak nebudú dlhy uhradené.

Transpetrol následne v dôsledku toho čelil exekúciám, v ktorých mu boli zablokované platby jeho českých odberateľov.