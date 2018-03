Správy, ktoré zaujali cudzincov na najväčšom spravodajskom webe o Slovensku v angličtine tento týždeň.

9. mar 2018 o 11:05 sme.sk, Ján Pallo

1. Kto je George Soros a prečo je problém, že o ňom Fico hovorí? Who is George Soros and why is Fico’s mention of him a problem?

2. V bratislavských uliciach bolo vidno nový Touareg ešte pred svetovou premiérou, pozrite si jeho fotky: New Volkswagen Touareg hit Bratislava's streets even before its official premiere

3. Aké je to byť cudzincom medzi Slovákmi? Môže to byť aj zábava: The life of a foreigner in Slovakia can be a reason to laugh

4. Špeciálny prokurátor vyslovil vážne podozrenia voči Kaliňákovi a Počiatkovi: Prosecutor accuses the interior minister of corruption scheme

5. Fico sa pridal ku konšpirátorom. Prečo mlčí Miroslav Lajčák? Fico has joined the ranks of conspiracy theorists

6. Vraźdu novinára a jeho snúbenice vyšetrujú aj zahraniční vyšetrovatelia. Čo vlastne na Slovensku môžu robiť? What are the powers of foreign investigators in Slovakia?

7. Vypočujte si v angličtine prehľad minulotýždňového diania na Slovensku: Biggest public gatherings since 1989 expected on Friday

8. Pracovné miesta sa zatiaľ nebudú presúvať z Talianska na Slovensko: Embraco keeps production in Italy for now

9. Bratislava sa stala svetovým centrom slobody tlače. Ako vyzerali pietne pochody za Jána a Martinu pred týždňom? UPDATED: Deloire: Bratislava is the capital of press freedom today

10. Svet sa zaujíma o Slovensko: Toto by mali vedieť o našej politike: Murder of journalist: A short guide to the current political situation in Slovakia

Až 60 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka. Len 22,5 percenta všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu. Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.